Va CATEM por toda la cadena de producción de la industria automotriz de Aguascalientes, anunció su dirigente nacional, Pedro Haces, tras el triunfo en el recuento promovido por el contrato colectivo de trabajo de la empresa Nissan.

En conferencia de prensa, el líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México anunció que van a realizar el mismo procedimiento con las casi 90 empresas de autopartes y proveedoras de Nissan en el Estado.

Dijo que lo ocurrido en Nissan buscarán repetirlo en el resto de las empresas que forman parte de la cadena de producción automotriz en el Estado “y vamos a hacer una revisión de todas que tienen contratos de protección para empezar a ir a los recuentos porque no es correcto que se les siga tratando a los trabajadores como si fueran letras de cambio ya que deben tener un trato digno”.

Respecto de la denuncia contra el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González, del supuesto desvío de cuotas sindicales hacia sus cuentas, comentó que la demanda la deben hacer los propios empleados de la planta nipona, sin embargo esto sirve para que se haga una revisión dentro de la empresa de 10 años a la fecha para saber en qué se han gastado las cuotas de los trabajadores.

Respecto los recursos que podría interponer la CTM en torno al recuento, dijo no hubo trampa, ya que incluso la autoridad federal estuvo presente. Asimismo, indicó que pedirán a la empresa que detengan los traspasos de las cuotas sindicales a CTM porque ya no les corresponden.