Niega CATEM las acusaciones de la CROM. Su dirigente, Verenisse Ruiz Sánchez afirmó que hay líderes que son solo de dichos y otros que son de hechos, por lo que su sindicato seguirá haciendo activismo con los trabajadores, además de que ellos buscan abonar a la paz laboral de Aguascalientes sin represiones.

La representante de la Confederación de Trabajadores y Empleados de México afirmó que el que acusa está obligado a demostrar, por lo que la CROM tendrá sus razones del porqué arremete contra CATEM. En tal sentido, dijo que como Central Obrera, ellos siguen haciendo activismo con los trabajadores con el objetivo de darle un giro distinto a los temas laborales. “Mientras los trabajadores nos busquen nosotros vamos a estar ahí. Este es un tema de circunstancias y de libertad sindical. Los trabajadores si tienen ganas o si ellos prefieren pertenecer a otra central obrera, nosotros siempre lo vamos a respetar”.

Asimismo, negó la acusación de la CROM de que sean un sindicato porril que solo busca desestabilizar y por el contrario buscan actuar conforme a la Reforma Laboral donde los trabajadores ahora tienen libertad de elegir al sindicato que los represente. “Quiero que me digan ellos cuáles son los eventos donde se ha llevado a cabo con guerrilleros o con porros o todo lo que él está declarando. No existe antecedente de que CATEM agredió, golpeó o generó violencia en una planta o en una empresa o en otra. No lo tienen, entonces para mi son solamente declaraciones sin fundamento”.

Finalmente Ruiz Esparza enfatizó que CATEM también se suma a la paz laboral en Aguascalientes sin represiones y recalcó que una verdadera paz laboral se da cuando los trabajadores verdaderamente se sienten bien en sus centros de trabajo y cuando el empresario sabe que están cuidados conforme a la ley, por lo que siempre que haya injusticias, su central obrera estará para escuchar a los empleados y encauzar sus inconformidades conforme al marco de la ley.