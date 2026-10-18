CATEM presume autonomía política

En el marco de la celebración por el 15.º aniversario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Aguascalientes, su dirigente nacional, Pedro Haces Barba, señaló que la organización fortalecerá la capacitación laboral, la productividad y la colaboración con empresas, particularmente del sector automotriz, sin comprometer su independencia política.

Destacó la importancia de Nissan y su cadena de proveedores para la economía estatal, por lo que planteó ampliar la coordinación con estas compañías y preparar a los trabajadores ante la llegada de nuevas inversiones.

Explicó que la formación y certificación de competencias permiten mejorar las oportunidades salariales. Como ejemplo, mencionó los programas de certificación de oficios del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), vinculado con la Secretaría de Educación Pública.

Respecto al próximo proceso electoral, aseguró que CATEM no pertenece a ningún partido y que sus agremiados tienen libertad para decidir su voto. Reconoció que forma parte de la bancada de Morena y respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sostuvo que sus preferencias personales no representan una postura sindical.

Asimismo, rechazó señalamientos sobre presuntos vínculos de representantes sindicales con el crimen organizado y afirmó que algunas personas se han hecho pasar por integrantes de CATEM, por lo que llamó a distinguir a los representantes acreditados de la organización.

Finalmente, reiteró que la confederación continuará promoviendo acuerdos entre trabajadores, empresarios y autoridades para defender derechos laborales y favorecer el desarrollo económico de Aguascalientes.