Un cateo realizado en una vivienda del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, terminó con la detención de Jorge “N”, quien presuntamente utilizaba el inmueble para actividades relacionadas con la venta de drogas.

El operativo se llevó a cabo el pasado 23 de agosto, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, adscritos a la Agencia Estatal de Investigación Criminal, ingresaron al domicilio con una orden de cateo autorizada por un juez.

Durante la revisión de la vivienda, los investigadores encontraron en la cocina una cubeta blanca que contenía una caja de cartón y una báscula gramera, instrumento comúnmente utilizado para pesar pequeñas cantidades de sustancias.

También localizaron varias bolsas de plástico, algunas con material granulado y otras con vegetal verde seco. Una de las bolsas con sustancia granulada estaba sobre un mueble de la cocina, junto al horno de microondas.

Tras el hallazgo, Jorge “N” fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público, que reunió los datos de prueba para llevar el caso ante un Juez de Control.

Durante la audiencia inicial, el juzgador declaró legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso contra el imputado por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, por posesión de narcóticos con fines de venta.

Además, le impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá encarcelado mientras continúa el procedimiento penal. Se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.