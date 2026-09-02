Un cateo realizado en un domicilio ubicado sobre avenida Siglo XXI, en un fraccionamiento del oriente de la ciudad, terminó con dos personas detenidas y el aseguramiento de sustancias con características de narcóticos, dinero en efectivo y una báscula gramera.

La diligencia fue ejecutada después de labores de investigación y contó con la participación de elementos de la Policía de Investigación, Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, grupo DELTAP de la Fiscalía General del Estado y personal del Ejército Mexicano.

Dentro del inmueble fueron detenidos Jorge N., de 48 años, y Christian N., de 38.

Durante la revisión, los agentes localizaron varios envoltorios de plástico con una sustancia granulada con características propias del cristal, así como otro paquete que contenía hierba verde y seca con características de marihuana. También fueron asegurados una báscula gramera y dinero en efectivo.

Los dos detenidos, junto con los indicios y el efectivo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado.

La autoridad abrió una carpeta de investigación y será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica de ambos.