El Congreso del Estado eliminó la excusa absolutoria por parentesco o afecto en el delito de encubrimiento cuando se trate de delitos graves cometidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, al reformar el artículo 176 del Código Penal local.

La modificación legal impedirá que las relaciones familiares o de afinidad liberen de responsabilidad penal a quienes auxilien a los autores o partícipes de conductas punibles.

La exención de sanción deja de aplicarse de manera explícita en los casos de feminicidio, abuso sexual, abuso sexual equiparado, corrupción de menores e incapaces, pornografía de personas menores de 18 años o de quienes no tengan capacidad para comprender o resistir el hecho, violación, violación equiparada y tráfico de menores.

A propuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en el dictamen se incorporaron también los delitos de violencia familiar y violencia vicaria, los cuales no figuraban en la iniciativa original presentada por diez diputadas del Poder Legislativo.

Asimismo, a solicitud de la Fiscalía General del Estado, el texto final salvaguardó la aplicación de las causas de inculpabilidad contempladas en el artículo 31 del Código Penal. Con ello, se establece que no incurrirán en responsabilidad penal por encubrimiento aquellas personas que actúen bajo subordinación, miedo fundado o coacción irresistible.

La iniciativa legislativa tomó como antecedente el caso del feminicidio de Montserrat Bendimes, registrado en el estado de Veracruz. La reforma entra en vigor tras su aprobación formal por la LXV Legislatura local.