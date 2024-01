Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La alianza operativa entre Delta y Aeroméxico que funciona desde el 2017 podría estar en peligro por las políticas públicas del Gobierno federal, revela un proyecto preliminar del Departamento de Transporte del vecino país.

El acuerdo entre las dos aerolíneas requiere de una autorización del Gobierno estadounidense, misma que corre peligro.

El proyecto de decisión estadounidense cuestiona algunas de las medidas de la 4T, principalmente respecto a la operación de los aeropuertos de la Ciudad de México.

«El Gobierno de México emitió un decreto en el que se prohibían todas las operaciones de carga en el el AICM, relegando las mismas a aeropuertos fuera de la Ciudad (refiriéndose al Felipe Ángeles)», explica el documento.

Pero eso no es todo.

«Además, la capacidad del AICM se ha reducido en las tres últimas temporadas de tráfico en detrimento tanto de las compañías aéreas actuales como de los posibles nuevos operadores», agrega.

El Departamento de Transporte explica que su decisión aún no es definitiva y otorga a las partes (las dos aerolíneas y el Gobierno de México) un plazo de 14 días para que presenten argumentos que puedan modificar el proyecto.

Si esta decisión no cambia, Delta y Aeroméxico tendrían que deshacer los acuerdos operativos (códigos compartidos, tarifas, operaciones aeroportuarias, etc.) a más tardar en octubre próximo.

Esta medida podría incrementar los costos operativos y por ende las tarifas que pagan los pasajeros.