Martha Martínez y Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gasto Federalizado previsto para 2023 castigará a los estados gobernados por la Oposición, cuya inversión per cápita se ubicará por debajo de la media nacional y de las entidades morenistas.

Una revisión estado por estado señala que si la Cámara de Diputados no modifica las proyecciones presupuestales para el próximo ejercicio fiscal, los gobernados por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano contarán con un gasto promedio de 17 mil 215.7 pesos por persona.

Esta cifra es 12.7 por ciento inferior al gasto per cápita con el que contarían las entidades gobernadas por Morena, ubicado en 19 mil 729.64 pesos.

El Estado de México, actualmente gobernado por el PRI, sería la entidad con el gasto más bajo por persona, con 15 mil 809 pesos.

Le siguen Guanajuato (PAN) con 16 mil 30 pesos, Jalisco (MC) con 16 mil 102 pesos, Nuevo León (MC) con 16 mil 619 pesos y Coahuila (PRI) con 16 mil 773 pesos.

De acuerdo con las proyecciones de gasto, Aguascalientes se convertiría en el estado de la Oposición con más gasto per cápita, con 19 mil 148 pesos.

No obstante, esta cifra es 22.6 por ciento inferior a lo que recibiría Campeche, el estado morenista con el gasto por persona más alto previsto para 2023.

Las cifras indican que la entidad gobernada por Layda Sansores contaría con un gato per cápita de 24 mil 754 pesos, seguido por Colima con 24 mil 41 pesos y Tabasco -la entidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador- con 22 mil 572 pesos.

Zacatecas, encabezado por David Monreal y la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum contarían con recursos por 21 mil 603 y 21 mil 533 pesos, respectivamente.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados señala que el gasto federalizado previsto para 2023 asciende a más de 2 billones 432 mil millones de pesos.

Esta cifra representa un aumento de 9.9 por ciento con respecto a los 2 billones 108 mil millones de pesos aprobados para el presente ejercicio fiscal.

Diputados de Oposición acusaron que el Gasto Federalizado propuesto para 2023 es engañoso y no garantiza recursos suficientes para temas prioritarios, como la seguridad.

El priista Miguel Sámano Peralta dijo que aunque el Estado de México recibirá 32 mil millones de pesos adicionales con respecto a 2022, su gasto per cápita es el más bajo del País.

La jalisciense Laura Haro calificó como injusto el trato que Morena le da a su estado, porque aun cuando enfrenta una «crisis brutal» en materia de inseguridad, no se le asignan los recursos necesarios para el equipamiento y el fortalecimiento de la policía local.