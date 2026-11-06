Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en lo general, castigar al Instituto Nacional Electoral (INE) con una reducción de 5 mil millones de pesos en su presupuesto para 2027 y reasignar los recursos a programas e instituciones de cuatro Secretarías.

De una bolsa total de 10.6 billones de pesos, el dictamen que se prevé sea discutido el próximo lunes en el pleno, plantea reasignar 5 mil millones, con lo que el presupuesto del árbitro electoral para el próximo ejercicio fiscal se reducirá de 42 mil 274 millones a 37 mil 274 millones.

El dictamen propone que de esos recursos, 3 mil millones de pesos, es decir, el 60 por ciento de la bolsa, se asignen al programa La Escuela es Nuestra, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y mil millones de pesos a la Secretaría de Medio Ambiente.

De esa cantidad, 200 millones se destinarán a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; 189 millones, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y 268 millones, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Otros 162 millones 200 mil pesos al sector central; 129 millones 800 mil pesos, a la Comisión Nacional Forestal; 100 millones, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y 50 millones, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Además, 700 millones de pesos serán reasignados a la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y 300 millones más al programa de subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas de la Secretaría de Gobernación.

El dictamen dividió a la Oposición, luego de que Movimiento Ciudadano decidió ir con Morena y sus aliados y lograron reunir 33 votos a favor del dictamen.

El panista Héctor Saúl Téllez advirtió que el presupuesto de 2027 es completamente inercial e hipotecario, porque crece apenas 0.3 por ciento en términos reales y una de sus principales fuentes de financiamiento es la deuda pública, que para el próximo año será de 1.7 billones de pesos, cuyo destino se desconoce.

Explicó que con esta cifra, el Gobierno federal deberá pagar por intereses 1.6 billones de pesos, cifra a la que se suman 1.6 billones de pesos en pensiones contributivas y más de un billón de pesos en programas sociales.

La emecista Claudia Ruiz Massieu criticó el alto costo de la deuda y la inversión física que baja a 2.9 por ciento del PIB, con respecto al 4.3 por ciento registrado en 2021.

En su turno, la presidenta de la Comisión, la morenista Merilyn Gómez subrayó que de los 10.6 billones de pesos de gasto neto total, al gasto en inversión se destinarán 1.1 billones de pesos, de los cuales más del 90 por ciento serán para inversión física.

En un esquema inédito, la Comisión de Presupuesto continuará hoy con el análisis de las reservas de los distintos grupos parlamentarios.