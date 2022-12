Por J. Jesús López García

Es común y hasta parece increíble que en infinidad de ocasiones hemos caminado y recorrido las calles del centro de la ciudad de Aguascalientes, y no hemos percatado de que existen fincas majestuosas y que, por alguna circunstancia, no llaman nuestra atención, por el contrario, pareciera ser que, como siempre han existido, damos por hecho que ahí continuarán indefinidamente. Sin embargo, si nos detenemos a observarlas por un momento, percibimos que se alzan como obras singulares que no encontramos en alguna otra parte de la capital hidrocálida. Tal el caso de la casona que aún permanece en la esquina sureste de las calles de Nieto y de Galena, cerca del Teatro Morelos, Catedral y de la Plaza Principal, así como de innumerables inmuebles civiles y religiosos de valor histórico y artístico, próximos a ella.

Es probable que se haya levantado en el siglo XIX, dada su tipología, como el cornisamento y los dinteles de sus vanos lejanos del barroco del siglo XVIII, sus dos pisos, algo poco común en la arquitectura civil de Aguascalientes, y su esquina ochavada o en “pancoupé”, frecuente en la arquitectura decimonónica, pudiendo referir las manzanas del Plan Cerdá del ensanche de Barcelona en 1860, con base en la propuesta del ingeniero civil Ildefonso Cerdá (1815-1876), quien utilizó este medio de diseño con el objetivo de ofrecer más espacio en la intersección de las calles mejorando la visibilidad del intenso tránsito y las perspectivas urbanas.

Se interpreta que su función primigenia fue habitacional, lo que nos permite afirmar que la finca siempre ha tenido una categoría importante dentro de la ciudad, e incluso todavía se nos presenta como una obra con prestancia y sobriedad arquitectónicas originales resultado de su diseño y construcción con piedra, adobe y madera; con elevados muros de carga y vanos verticales enmarcados por jambas y dinteles de cantera, los del nivel superior habilitados sobre las peanas de los balcones. El guardapolvo está pintado con un tinte oscuro igual que la banda que aumenta la exigua cornisa. Fuera de estos elementos no tiene algún otro ornamento.

Esta clase de inmuebles de fuerte presencia pero apacible conformó en su momento una estructura visual con un carácter más urbano en las ciudades que gradualmente fueron cambiando de manera pausada su naturaleza casi rural y tradicional, por una más metropolitana y cosmopolita. En la actualidad, con edificios construidos con concreto y acero, percibimos del mismo modo todos aquellos previos a la introducción de los materiales industrializados, sin embargo, lo cierto es que las fincas “tradicionales” de piedra, adobe y madera, sí cuentan con particularidades que las distinguen de otras más antiguas, las cuales no las diferenciamos e, incluso, ni siquiera conocemos, y tal vez por ello la indiferencia -de los que recorremos las calles primigenias de la ciudad- a estas obras “viejas” sin ornamentos de piedra.

Cierto o no, parece ser que, a pesar de vivir en la ciudad de Aguascalientes durante toda la vida, es momento en que la arquitectura local aún nos prepara infinidad de excelentes sorpresas, pues la casona referida solamente es una pequeña muestra de lo que todavía no alcanzamos a conocer y, sobre todo, a reconocer la inmensa riqueza que aún conservamos y que no hemos reparado en ella.

Finalmente, sólo se requiere que nos demos oportunidad de valorar lo que nos es propio y nos hace ser nosotros y no alguien más, pues recurrentemente escuchamos que Aguascalientes no cuenta con una excelsa arquitectura tal y como la tienen ciudades y estados vecinos como Guanajuato, Querétaro, Morelia o Zacatecas, sin embargo, nada más alejado de la realidad, y fácilmente lo podemos comprobar recorriendo las calles, avenidas, plazas, plazoletas y rincones aguascalentenses, para percibir la grandeza de nuestra arquitectura de múltiples siglos. El desafío está hecho para quien desee aceptarlo. Usted decide.