En estas últimas semanas, el caso «Colosio» ha vuelto a la discusión pública después de casi treinta años del acontecimiento en el que Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia por el PRI, fue asesinado por Mario Aburto Martínez. El contexto detrás de este homicidio ha estado plagado de inconsistencias, mitos y una deficiente labor de investigación por parte de la entonces Procuraduría General de la República y los cuatro subprocuradores especiales asignados al caso. Hace un par de semanas, el presidente López Obrador señaló que dará seguimiento al caso, advirtiendo que la FGR encontró nueva evidencia que relaciona a diferentes personas con los hechos, resaltando a Genaro García Luna (exsecretario de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón); sin embargo, Luis Donaldo Colosio Riojas (hijo de Colosio) le pidió al presidente de la república en cadena nacional que indultara a Mario Aburto, sosteniendo que este asunto se ha prestado para el lucro político y que amplía aún más la incertidumbre, re victimizando a su familia y seres cercanos. Ante esta petición, López Obrador aseguró en su «mañanera» que el tema es un asunto de interés nacional y de verdad histórica, que por esta razón se ven obligados a seguir la investigación; esto nos lleva a preguntarnos: ¿Estos nuevos indicios podrían llevarnos a cerrar el caso Colosio? ¿Se trata de un asunto de Estado o están buscando atacar a personajes cercanos a la oposición?

Antes de responder estos cuestionamientos, debemos contextualizar el origen y continuidad del caso «Colosio». El 23 de marzo de 1994, el entonces candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, se encontraba en un mitin de su campaña en la comunidad de Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California; al terminar su exposición, el candidato se movilizó junto con muchas personas hacia los vehículos en los que se trasladaba dentro de la entidad. Sin embargo, fue interceptado por un individuo, Mario Aburto, quien le disparó con un revólver en la cabeza y en el estómago, privándolo de la vida. El entonces procurador general de la República, Diego Valadez, determinó que Aburto Martínez fue un tirador solitario, situación que no convenció a la sociedad en general dado que el incriminado declaró ante medios de comunicación que había un complot para asesinar al candidato. A petición de Diana Laura Riojas, esposa de Colosio Murrieta, se nombró a Miguel Montes García, quien argumentó que dos individuos colaboraron con Aburto Martínez para asesinar a Colosio: Vicente Mayoral y su hijo Rodolfo Mayoral, que ambos abrieron paso entre la multitud para que el tirador se aproximara al candidato y le disparara, teoría que no logró sostenerse debido a la falta de indicios confiables que relacionaran a los dos nuevos implicados (solo se tenía un video en el que no se podía tener la certeza de su participación). La tercera subprocuradora especial fue Olga Islas de González Mariscal, quien ordenó los expedientes y la información recabada durante la investigación, así como también recabó la entrevista de Aburto Martínez, los careos correspondientes, etc., finalmente, consiguió que se le determinara sentencia condenatoria a Aburto Martínez como el único autor del crimen.

Las teorías del complot siguieron esparciéndose en toda la república y, aunado al asesinato de José Francisco Ruiz Massieu el 28 de septiembre de 1994, quien fungía como secretario general del PRI, terminaron por encabezar la agenda pública a nivel nacional. Por ello, Ernesto Zedillo, al arribar a la presidencia, anunció que durante su gestión esclarecerían ambos homicidios, nombrando a Fernando Antonio Lozano Gracia como procurador general de la República y a Pablo Chapa Bezanilla como subprocurador especial de los casos Colosio y Ruiz Massieu (los dos formaban parte de los cuadros del PAN). La gestión de ambos procuradores ha sido, quizás, la más cuestionada que se ha tenido en la historia de nuestro país, toda vez que en el caso Colosio buscaron inculpar a Othón Cortez, uno de los choferes de la sede local del PRI en Tijuana, como un presunto colaborador de Aburto Martínez. Sin embargo, se evidenció que Chapa Bezanilla sobornó a testigos para declarar lo anterior y, eventualmente, intentó huir del país, siendo extraditado desde España para enfrentar cargos por desvíos de recursos públicos, asociación delictuosa, entre otras; también colaboró con una supuesta «chamana», llamada Francisca Zetina Chávez alias «La Paca», quien le apoyó para identificar los restos de Manuel Muñoz Rocha, exdiputado del PRI que se encontraba desaparecido, quedando en evidencia por peritajes externos que los huesos no pertenecían a Muñoz Rocha, que Chapa Bezanilla le pagó tres millones de pesos a «La Paca» para que inculpara a Raúl Salinas de Gortari en dicha desaparición. Finalmente, se nombró a Luis Raúl González Pérez, quien logró darle cierre al caso Colosio, descartando las teorías de conspiración y logrando acreditar la responsabilidad penal de Aburto Martínez, con base en la información que arrojaban los expedientes.

La periodista Laura Sánchez Ley, en entrevista con Gabriela Warkentin el pasado martes, señaló que logró tener acceso a los expedientes del caso Colosio, sosteniendo que a la fecha este consta de más de 200 mil páginas y que gran parte de su contenido, literalmente, se está pudriendo; asimismo, que hay testimonios en los que testigos y familiares de Aburto Martínez manifestaron haber sido víctimas de tortura para firmar las declaraciones que sirvieron para la versión oficial del caso y que personas cercanas al CISEN no fueron vinculadas al caso a pesar de que hay evidencia de que estuvieron presencialmente en la escena del crimen, como parte del Estado Mayor Presidencial (José Antonio Sánchez Ortega y Genaro García Luna). El caso Colosio se ha convertido, a lo largo de los últimos casi 30 años, en un tema estrictamente político y la información derivada de este asunto está altamente contaminada por años de investigaciones irregulares o viciadas por las malas prácticas de la PGR. Actualmente, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, se ha caracterizado por su ineficiencia al investigar casos polémicos, como el de Odebrecht con Emilio Lozoya, el caso Ayotzinapa y su cuestionable actuar inventando un delito para tratar de encarcelar a su ex cuñada Alejandra Cuevas, manteniéndola en prisión preventiva durante un año y medio. ¿Ustedes creen que la FGR y el presidente, en pleno periodo electoral, puedan esclarecer los hechos de un caso tan complicado y polémico? Tal y como lo mencionó Luis Donaldo Colosio Riojas, el presidente está utilizando políticamente el caso Colosio y, desafortunadamente, lo único que conseguirá es complicar aún más la investigación y re victimizar a la familia del difunto candidato a la presidencia. No es verdad histórica, es lucro político.