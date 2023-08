El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes acumula un total de 2 mil 291 créditos hipotecarios vigentes, representando una inversión por 908 millones 623 mil 238 pesos. Actualmente, se enfrenta a más de 50 demandas en contra de ex funcionarios que dejaron de pagar dichos créditos y cayeron en cartera vencida.

El director del ISSSSPEA, Mario Alberto Álvarez Michaus, afirmó que el incumplimiento de ex servidores públicos ha llevado a la creación de un área de cobranza, encargada de reclamar el pago de estos recursos, que deben ser devueltos al Fondo de Prestaciones Económicas del Instituto.

En este sentido, hizo un llamado a los miles de servidores públicos de Aguascalientes para que comprendan que tienen la facilidad de acceder a un crédito hipotecario, pero deben tener en cuenta que se trata de un crédito, no de un fondo perdido. El dinero debe ser reembolsado porque así ha sido acordado. Si alguien deja de trabajar en el Gobierno y los descuentos ya no se realizan automáticamente, no queda liberado de su obligación.

Álvarez Michaus detalló que el crédito hipotecario del ISSSSPEA se paga en un plazo de 20 años y que, en caso de retraso en los pagos, se aplican intereses moratorios adicionales. En una entrevista con El Heraldo, el titular del instituto mencionó que la administración estatal ha fortalecido el tema del crédito hipotecario, incluso modificando políticas y leyes para brindar a la gente un mejor acceso a los créditos.

Mario Álvarez informó que ahora los servidores públicos del estado y los municipios podrán acceder a un asesor inmobiliario de la AMPI para recibir orientación en diversos asuntos. Pueden asegurarse, por ejemplo, de que la vivienda que adquieran no esté cerca de una falla geológica, dado que el Instituto no otorga créditos para ese tipo de propiedades.