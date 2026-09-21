Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Una serie con Matthew McConaughey y Woody Harrelson, además de una miniserie de Pablo Larraín, llegan esta semana a las plataformas.

‘MIS MUERTOS TRISTES’

NETFLIX/ MINISERIE

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un fenómeno que rompe el equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga para Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.

La producción chilena-argentina, compuesta por cuatro episodios, está dirigida por el chileno Pablo Larraín.

Con estreno el 24 de septiembre.

‘CASI HERMANOS’

APPLE TV/ SERIE

Los actores de Hollywood Matthew McConaughey y Woody Harrelson han sido mejores amigos durante años en la vida real. En esta comedia, en la que se interpretan a sí mismos, su amistad se ve impactada por un secreto familiar. La madre de Matthew sugiere que su vínculo podría ser más cercano, como hermanos.

La serie, de ocho episodios, está ambientada en Texas. Completan el reparto Holland Taylor, Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan y Oona Yaffe.

Con estreno el 23 de septiembre.

‘UNABOMBER’

NETFLIX/ PELÍCULA

Inspirada en hechos reales, la película narra la transformación de Ted Kaczynski (Jacob Tremblay), de prodigio de Harvard a convertirse en el temido Unabomber. Tras haber sido sometido a controvertidos experimentos psicológicos por parte del profesor Henry Murray (Russell Crowe), el tormentoso pasado de Kaczynski resurge décadas más tarde cuando la persecución para capturarlo, encabezada por la agente del FBI Joanne Miller (Shailene Woodley), saca a la luz las consecuencias de la ambición y el aislamiento.

La dirección está a cargo de Janus Metz (Borg vs. McEnroe, Traición en el aire).

Con estreno el 25 de septiembre.

‘TOY STORY 5’

DISNEY+/ ANIMACIÓN

Los trabajos de Woody (voz de Tom Hanks), Buzz Lightyear (voz de Tim Allen), Jessie (voz de Joan Cusack) y el resto del grupo enfrentan un desafío cuando se encuentran cara a cara con Lilypad (voz de Greta Lee), un nuevo dispositivo que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie (voz de Scarlett Spears).

Dirigida por Andrew Stanton, con McKenna Harris como codirectora, y producida por Lindsey Collins. Taylor Swift participa con el tema principal, «I Knew It, I Knew You».

Para ver en plataforma el 23 de septiembre.

‘RESCATE DE LOS MINEROS CHILENOS’

DISNEY+/ DOCUSERIE

El 5 de agosto de 2010, un derrumbe en la mina de oro y cobre San José, en Chile, dejó a 33 mineros atrapados bajo tierra. Los días pasaban mientras ingenieros y equipos de rescate chilenos, junto con perforistas y especialistas de todo el mundo, intentaban algo que nunca se había hecho, mientras sus familias se negaban a abandonar la zona.

La serie sigue a los mineros desde el momento del derrumbe y la organización improvisada que se estableció durante los días bajo tierra, hasta la arriesgada apuesta de ingeniería que hizo posible el rescate y lo que vino después: la fama y las secuelas de aquella experiencia.

Para ver en plataforma el 26 de septiembre.

‘LA HIPÓTESIS DEL AMOR’

PRIME VIDEO/ PELÍCULA

Basada en la novela de Ali Hazelwood, la historia sigue a Olive (Lili Reinhart), una brillante candidata a doctorado enfocada en su futuro académico. No obstante, cuando se da cuenta de que su mejor amiga Anh (Rachel Marsh) se ha enamorado de su amor platónico, Jeremy (Nicholas Duvernay), Olive besa impulsivamente al profesor Adam Carlsen (Tom Bateman) para demostrar que lo ha superado.

Lo que comienza como un gesto desesperado de amistad deriva en una relación fingida, con reglas, límites y un acuerdo conveniente para ambos. Sin embargo, a medida que la frontera entre la actuación y la realidad comienza a desdibujarse, Olive tendrá que comprobar si su hipótesis sobre el amor resiste fuera del laboratorio.

Para ver en plataforma el 23 de septiembre.