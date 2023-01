Durante todo enero la delegación de la Secretaría de Bienestar hará entrega de las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar a los adultos mayores en Aguascalientes que cobran su pensión de 65 años y Más, mediante Citibanamex, según dio a conocer la encargada de despacho, Silvia Licón Dávila.

La funcionaria federal comentó que les llegaron 4 mil 910 tarjetas del Banco del Bienestar que serán entregadas a igual número de adultos mayores beneficiarios quienes venían cobrando su apoyo por medio de la tarjeta Citibanamex. “Es un atento llamado ya que hay personas de las que no tenemos ninguna información de domicilio y teléfono, por lo que va a ser la primera vez que conozcamos a esos beneficiarios que anteriormente recibían la atención de 65 y Más, pero estaban en la tarjeta de Banamex”.

Estableció que para la entrega de los nuevos plásticos, las personas podrán acudir al módulo instalado en la Super Tienda del ISSSTE ubicada en la calle Zaragoza en un horario de 10 de la mañana a las 4 de la tarde durante el mes de enero. “Si no van a recoger su nueva tarjeta, luego se les va a suspender el pago del siguiente bimestre. El pago de este mes ya lo tienen entregado, pero el siguiente no, en caso de no pasar por su nuevo plástico”.

Por lo que respecta a los demás bancos como Banorte, Banco Azteca, entre otros, dijo que el cambio va a hacerse de manera gradual, aunque a la fecha no les han dado indicación respecto a cuál institución bancaria van a continuar.

Adicionalmente, dijo que les llegaron otras 5 mil 400 nuevas tarjetas del Banco del Bienestar para nuevos usuarios de la tercera edad, las cuales están en proceso de ser entregadas durante este mes, ya que la intención de la Secretaría del Bienestar a nivel nacional es que este año casi la totalidad de beneficiarios ya estén bancarizados.

Indicó que anteriormente Aguascalientes tenía un padrón de 97 mil beneficiarios y con los nuevos que se acaban de incorporar, suman casi los 108 mil.