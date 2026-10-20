La adquisición de vehículos nuevos en Aguascalientes aumentó 25.1% durante los primeros nueve meses de 2026, al alcanzar 22 mil 898 unidades, frente a las 18 mil 307 comercializadas en el mismo periodo de 2025, informó Jorge Oswaldo Rizo Campos, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Aguascalientes.

Resaltó que, con este resultado, Aguascalientes se ubicó en el segundo lugar nacional por crecimiento porcentual acumulado y concentró 2.1% de las ventas de vehículos nuevos en el país. De acuerdo con las estadísticas de la consultora Urban Science, elaboradas para la AMDA, la entidad registró resultados positivos en siete de los nueve meses transcurridos del año, luego de reportar disminuciones en enero y febrero.

Detalló que en septiembre se comercializaron 3 mil 165 vehículos nuevos en el estado, contra 2 mil 16 unidades del mismo mes de 2025. La diferencia de mil 149 automotores representó un incremento anual de 57%, porcentaje que también colocó a Aguascalientes en el segundo lugar nacional durante ese mes. Estableció que los vehículos de usos múltiples, compactos, subcompactos y camiones ligeros figuraron entre los principales segmentos de compra. Asimismo, dijo que el crecimiento de septiembre estuvo respaldado por las ventas de marcas como Nissan, Renault, General Motors, Ford, Volkswagen, Kia, Toyota, Mazda, Stellantis, Hyundai, Mitsubishi y Honda, entre otras.

Manifestó que estas cifras muestran que el mercado de vehículos nuevos en Aguascalientes mantiene una tendencia de crecimiento en el acumulado anual, pese a los resultados negativos registrados al inicio de 2026. La diferencia entre las unidades adquiridas durante enero-septiembre de ambos años fue de 4 mil 591 vehículos, lo que refleja el avance de la comercialización en la entidad durante los meses posteriores al primer bimestre.