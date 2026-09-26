El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Aguascalientes, Evaristo de la Torre Sifuentes, descartó que los desarrolladores afiliados enfrenten problemas de vandalismo o invasión en las viviendas que mantienen en venta.

Sin embargo, reconoció que existen zonas del Estado donde se registran viviendas abandonadas cuyos créditos del Infonavit se volvieron impagables, aunque consideró que Aguascalientes todavía no enfrenta una situación de alto riesgo.

Explicó que el abandono puede estar relacionado con la ubicación de los desarrollos habitacionales y con la falta o insuficiencia de servicios como educación, salud y transporte. Cuando estas condiciones no están garantizadas, las familias pueden optar por dejar sus viviendas, lo que posteriormente favorece su deterioro, posibles invasiones y problemas de inseguridad.

De la Torre Sifuentes señaló que permanece pendiente una estrategia federal para aprovechar las viviendas abandonadas después de que sus propietarios dejaron de pagar sus créditos del Infonavit.

Indicó que se ha planteado recuperar y regularizar estos inmuebles para incorporarlos a esquemas de renta; sin embargo, esta alternativa no ha avanzado con la misma fuerza que los programas destinados a construir vivienda nueva y otorgar financiamiento.

Finalmente, sostuvo que prevenir el abandono requiere garantizar, desde la planeación de los desarrollos, servicios y condiciones adecuadas para que las familias permanezcan en sus viviendas y evitar así que los inmuebles terminen deteriorados, desocupados o sean objeto de invasiones.