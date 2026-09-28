Marco “N” fue vinculado a proceso por robo calificado, luego de ser señalado como probable responsable de irrumpir en una vivienda de la comunidad El Chiquihuitero, en Calvillo, y apoderarse de vehículos, aparatos electrónicos, joyería y otros objetos.

Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2025. De acuerdo con la investigación, el sujeto habría provocado daños en un mosquitero y en el espacio donde se encontraba instalado un aire acondicionado para abrir un hueco e ingresar al inmueble. Ya en el interior, presuntamente abrió el portón.

Del domicilio fueron sustraídos una Nissan X-Trail, una motocicleta Vento, una bicicleta, una televisión, joyería de oro, una hielera, una tableta electrónica, un tanque de gas, tres teléfonos iPhone, un aire acondicionado y bocinas para automóvil.

Según los datos recabados, Marco “N” habría retirado los bienes y escapado a bordo de una camioneta pick up con redilas, unidad en la que presuntamente había llegado.

Tras la denuncia de la víctima, agentes investigadores realizaron diligencias de campo y gabinete que permitieron identificar al probable responsable y obtener una orden de aprehensión.

Una vez detenido, Marco “N” compareció ante un Juez de Control, quien resolvió vincularlo a proceso por robo calificado y le impuso prisión preventiva oficiosa y justificada.

La autoridad judicial fijó además un mes para el cierre de la investigación complementaria.