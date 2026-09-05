Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En medio de nuevas presiones del Gobierno de Donald Trump sobre México, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la designación de los cárteles como organizaciones terroristas no debe utilizarse como pretexto para una invasión del País.

En su gira por Aguascalientes con motivo del Segundo Informe de Gobierno, la Mandataria defendió las medidas adoptadas para reforzar en la Constitución la prohibición de cualquier intervención extranjera.

«Cuando Estados Unidos nombró a la delincuencia organizada grupos terroristas, dijimos, claro que luchamos contra la delincuencia organizada. Pero eso no debe ser pretexto para una invasión de los Estados Unidos a México», sostuvo.

«Y pusimos en la Constitución, en el artículo 40, reforzamos que no debe haber ninguna injerencia, ni ninguna intervención de ningún país extranjero en nuestro país».

El pronunciamiento se produjo el mismo día en que Trump amenazó con dejar de comerciar con México y otros países con los que, aseguró, Estados Unidos registra déficits comerciales.

Desde la Oficina Oval, el republicano afirmó que su país pierde 195 mil millones de dólares anuales en el intercambio con México y minimizó la importancia de los productos mexicanos para la economía estadounidense.

«Ellos no tienen nada que nosotros necesitemos. Quiero decir, tamales picantes, tomates y algunas otras cosas. Pero básicamente no tienen nada que necesitemos», afirmó Trump.

El Presidente estadounidense aseguró, sin embargo, que no pretende suspender el comercio con México por la relación que mantiene con Sheinbaum, de quien dijo que le cae bien y a quien respeta «mucho».

Esta tarde, al llegar a Aguascalientes, se preguntó a Sheinbaum sobre las expresiones el republicano. Sin embargo, solo respondió con una sonrisa.

Ya en su discurso, la Mandataria no hizo referencia expresa a las declaraciones de Trump, pero insistió en la defensa de la independencia y la soberanía nacionales.

«Igual ahora, México defiende la independencia, la soberanía, la justicia social, la libertad y la democracia. Esos son los fundamentos de la República», afirmó.

La Presidenta también defendió la iniciativa que impulsa para impedir que una persona con doble nacionalidad pueda encabezar el Ejecutivo federal.

«Ahora estamos enviando una iniciativa que dice si quieres ser presidente de la República, solo puede ser mexicano, no puede haber doble nacionalidad. ¿Por qué? Un Presidente de México, una Presidenta no puede jurarle a otro Estado. Debe ser mexicano, exclusivamente mexicano», expresó.

La propuesta se suma al discurso de Sheinbaum contra la injerencia estadounidense, luego de que esta misma semana acusó a agencias de ese País de buscar influir en las elecciones mexicanas y generar divisiones al interior de su Gobierno.