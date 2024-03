“LAZOS DE VIDA” (“ONE LIFE”)

En el año 2000 se distribuyó aquí en México en formato DVD (el refugio de los filmes a los que se negaba un estreno en cines) un interesante documental titulado “En Los Brazos de Extraños: Historias del Kindertransport”. Entre una narración en off por Judi Dench e imágenes y testimonios varios, se nos contaba una historia que permaneció en la sombra por 50 años: el salvamento de 669 niños desde la Europa gradualmente ocupada por Hitler entre 1938 y 1939 hasta una Gran Bretaña que los aceptó renuentemente por motivos políticos mediante una operación orquestada por el ex corredor de bolsa Nicholas Winton, su madre Barbara “Babi” Winton y varios colegas quienes por razones meramente humanitarias decidieron trasladar a los chiquillos judíos lejos de las garras del Tercer Reich al prevenir su advenimiento y riesgo para la población europea semita. Este trabajo dirigido por Mark Jonathan Harris honra con mayor propiedad la labor de Winton a la vez que revela con exactitud lo que “Lazos de Vida”, trabajo de ficción actualmente en cartelera que aborda este momento histórico, pretende a pesar de un reparto que incluye al preciso Anthony Hopkins y una siempre bienvenida Helena Bonham Carter por un guion que se diseña más al gusto del gran público acostumbrado a la sensiblería narrativa de fácil consumo audiovisual.

La película divide sus tiempos entre la Europa al borde de la Segunda Guerra Mundial y 1987 cuando el protagonista Nicholas Winton (Hopkins) desempolva su cuaderno de notas, recortes y fotos que conservan los datos e imágenes de aquellos chiquillos a los que procuró librar de los campos de concentración alemanes procurándoles familias británicas provisionales que los resguarden, activando los recuerdos y desarrollándose en tiempo psicológico el momento en que un joven Winton (Johnny Flynn), su progenitora (Carter) y sus colegas Warriner (Romola Garai) y Chadwick (Alex Sharp) orquestan la complicada maniobra que a postre se conocería como el Kindertransport, nueve trenes repletos de infantes separados de sus padres para ponerlos a salvo en Inglaterra sin saber a ciencia cierta sus destinos o el de sus familias. La odisea contempla el costoso y algo arriesgado proceso de conseguirles a cada uno visas y actas falsas de bautizo para poder sacarlos del país mientras que en la actualidad el Winton avejentado elucubra alguna forma de legar sus archivos erogando en su presentación en famoso programa inglés que lo embosca para presentarse junto a varios de aquellos otrora niños que logró salvar.

Las buenas intenciones no bastan para que este filme logre funcionar, pues a pesar de que la trama es relevante (más ahora en tiempos de Rusia/Ucrania e Israel/Gaza) y las actuaciones de Hopkins, Bonham y Lena Olin como la esposa del protagonista son de primera, el guion no logra cortar el cordón umbilical de la narrativa facilona que sólo busca el favor del público mientras que el director, un novato en la dirección de largometrajes llamado James Howe, carece de imaginación o propuesta. La película adolece de una dramatización que cuela demasiado el chantaje emocional culminando en momentos terriblemente edulcorados sin verdaderas consecuencias como el descrito clímax televisivo que debió amarrar con vigor lo que se ha venido construyendo. “Lazos de Vida” es un “Schindler Light” sin forma precisa y mensaje llano que le hace un flaco favor a la figura de Winton y todos aquellos que pusieron su vida en peligro por socorrer inocentes en aquella locura bélica.

“KUNG FU PANDA 4”

Después de tres películas donde el panda panzón con facultades arte marcialistas llamado Po se ha ido labrando un camino en los anales del kung fu legendario, le ha llegado el momento de trascender su rol como Guerrero Dragón y transformarse en el Líder Espiritual del Valle de la Paz. Por desgracia, esa “promoción” no le viene bien y se rebela a tal decisión para el pesar de su maestro Shifu. Cuando una astuta zorra llamada Zhen le roba el báculo heredado por la difunta tortuga zen Uwei que le ayudaría en la búsqueda de su destino como Líder Espiritual, la confronta y ello lo llevará a un viaje donde deberá derrotar a La Camaleona, hechicera que busca dicho adminículo para traer de vuelta a los villanos de las cintas pasadas con el fin de robarles sus habilidades de combate. Po no solo deberá encontrar nuevas técnicas para derrotarla en solitario (sus compañeros, los 5 Furiosos se encuentran ocupados en otras zonas geográficas por capricho del guion), también aprenderá nuevas lecciones sobre la solidaridad, la amistad y el destino.

La nueva aventura del panda glotón logra sostener el ritmo y tono de las películas anteriores colando incluso algunas escenas genuinamente divertidas, pero el vapor narrativo se le está agotando a esta locomotora de franquicia al evidenciar señales de agotamiento creativo (la villana en turno es un reciclado del antagonista de la 3ª parte) mientras que las posibilidades de crecimiento emocional y psicológico del protagonista no dan visos de crecimiento. La dinámica forzada entre Zhen y Po no produce demasiado en cuanto a comicidad, acción o relevancia dramática y la participación de otros personajes secundarios ya conocidos como sus dos padres -el ganso que es postizo y el biológico que se nos presentó en el filme previo- no hacen más que lastrar el proceso. Supongo que en este punto uno ya sabe qué esperar de un producto así y la animación sigue siendo funcional en cuanto a su construcción plástica/estética y como escribí previamente algunos chistes funcionan, pero ya va siendo hora de pensar en jubilar a este plantígrado monocromático que se cree Bruce Lee.

Correo: corte-yqueda@hotmail.com