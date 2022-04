Por desconocimiento y falta de practicidad, es difícil que se cumpla con la Carta Porte en la Central de Autobuses de Aguascalientes, detalló su administrador, Carlos Cruz Reyes.

Existe una controversia entre la Central Camionera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Servicio de Administración Tributaria, lo anterior debido a lo complicado que resulta cobrar y solicitar cartas porte a los pasajeros que llegan con mercancía en su equipaje.

“Si tu vienes y traes tu mercancía para trabajar, traes tu reja de jitomates o esas cosas, estamos hablando de realidades, pues no le vas a hacer la Carta Porte y se lo vas a cobrar, la verdad muchas de las líneas no lo cobran”, mencionó Carlos Cruz.

El administrador de la central explicó que en el caso de que los autobuses vayan llenos sí se hace el trámite requerido por el SAT, caso contrario a cuando los camiones van con menos gente.

“Si en algún momento nos llega una revisión por el SAT y te llega el autobús fulano de tal y viene la reja o algo así, van a preguntar ¿y dónde está tu Carta Porte?”, dijo.

Otra de las problemáticas para la Central de Autobuses es la ignorancia sobre el trámite de muchos de los pasajeros, “esta es una situación que está en controversia por eso ya se dio una prórroga para que se tuviera que aplicar, siempre se ha aplicado, ahora le han aumentado otras cosas”, agrego.

El SAT determinó dos condiciones para el transporte local de mercancía, los servicios de mensajería o paquetería, el traslado de fondos y valores a nivel local; así como los servicios de grúas, arrastre y salvamento y el transporte consolidado queden exentos de expedir el complemento Carta Porte cuando circulen por tramos federales, pero no se consideró a las configuraciones C2, que se utilizan normalmente para movilizar mercancía desde los centros de distribución de las ciudades.

