El próximo 1º de enero de 2022 entran en vigor las nuevas disposiciones del SAT referentes a la emisión de la Carta Porte por parte de las empresas transportistas de traslado de mercancías en todo el territorio nacional, con lo que la autoridad fiscal busca evitar la compra de facturas, así lo estableció el ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, José Alfredo Franco Hernández.

El especialista recordó que el SAT había establecido como fecha inicial para que entrara en vigor esta nueva disposición el pasado 1º de diciembre, sin embargo ya quedó que comenzará a tener vigencia a partir del próximo 1º de enero, por lo que empresas transportistas, de logística y empresas que hagan traslados sobre todo a nivel federal, incluyendo a servicios de paquetería y mensajería, de grúas y traslado de vehículos, que tengan en cuenta esta nueva obligación a partir del siguiente año.

Enfatizó que es importante para las empresas del autotransporte cuidar y tener al corriente su información, tener a todos los choferes dados de alta en el SAT en el RFC, pagar todos sus impuestos y contribuciones de Seguridad Social, tener al día el pago de sus seguros y su permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que todo ello sea incluido en los CFDIs de Traslado, que anteriormente era conocido como Carta Porte.

Indicó que esto es en beneficio de los choferes de dichas empresas para evitarse una posible multa por incumplimiento a disposiciones por cambios al Código Fiscal de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal y a la Ley Federal de Caminos y Puentes Federales.

Subrayó que la medida de la Carta Porte protege al chofer cuando sea detenido en alguna carretera federal para que no le digan que se robó o contrabandeó una mercancía, pero adicionalmente el SAT lo va a tomar en cuenta para combatir la compra de facturas. “Si alguien está comprando facturas de un bien que recibió, el SAT va a pedir ese CFDI de Traslado con los requisitos específicos de aquella fecha, si no lo tienen, la autoridad va a presumir que nunca recibieron ese bien y va a rechazar la deducción a la hora de la presentación de la declaración anual”.

Finalmente, dijo que esta obligación también aplica para lo que tiene que ver con el traslado de combustible y sólo está por publicarse un nuevo complemento que incluye el permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía.

¡Participa con tu opinión!