Ahora que las Fiestas Matrias se encaminan hacia su culminación, permítame cederle este espacio a un poeta que despliega su lira en abierta nostalgia por Aguascalientes, al tiempo que se refiere a algunos aspectos por demás entrañables, muy propicio en el aniversario de la ciudad.

La verdad es que me encantaría ser yo el que, cual trovador medieval, cantara las glorias del terruño, pero francamente esto de la lira no se me da. Así que de nueva cuenta cederé el espacio a un poeta, como he hecho en otras ocasiones por estas fechas.

Un día de estos, en otra vida, la maestra de danza tradicional de la Casa de la Cultura de Asientos, Glafira Palomino Mota, me habló de un tío suyo que era poeta y maestro (siempre los maestros, los personajes cultos de la comunidad, sus líderes; los músicos y los poetas), y me ofreció esta “Carta de un hijo ausente” de su pariente, que le comparto ahora, en el contexto inmejorable de las fiestas de octubre, porque, justamente, se refiere a Aguascalientes.

Quizá convenga aclarar esto de la central de Gorostiza, que se refiere a una época previa a la construcción de la Central Camionera, la terminal de los autobuses Permisionarios del Centro, donde hoy existe un terreno baldío, tan grande que llega hasta Libertad. Otro fantasma que aparece aquí es el Brandy Gran Reserva San Marcos, bebida producida por la Compañía Vinícola de Aguascalientes, desaparecida hace décadas.

Así que corre y se va:

Aguascalientes mi estado/Lugar donde yo naciera/Por siempre de ti alejado/Me fui sin que conociera.

Tus campos, tu territorio/Tus tierras, ríos y presas/Tus empresas, gran emporio/De tu gente su fineza.

De tu capital recuerdo/La central de Gorostiza/Las iglesias y los viejos/Devotos que iban a misa.

Tus mercados y pregones/Que gritando le ofrecían/Su vendimia a los peatones/Canturreando así decían:

Hay guayabas de Calvillo/Hay queso de Zacatecas/Un doradito bolillo/Pa’ que le hagan sus torrejas.

Pase, hay birria de chivito/Con tortillas calientitas/Un sabroso menudito/O de puerco unas carnitas.

Aquí hay aguamiel con rata/Y también sabroso pulque/Se lo fabrica mi tata/Que hasta la mano se escupe.

De tuna queso o melcocha/Un jarrito de colonche/Que le da malacanchoncha/Si se toma varios ponches.

La Exedra gran monumento/La grandeza musical/De M. Ponce el gran talento/Músico internacional.

Ciudad blanca rica y culta/Te proyectas en la historia/Como un pueblo que se apunta/Para vivir en la gloria.

Tu pueblo cree en el gobierno/Tu gobierno cree en el pueblo/Primaveras e inviernos/Has vencido entre otros retos.

Por el sur llegó Chirinos/Mil quinientos treinta y uno/Al Salitre y Salitrillo/Conquistando nuestro mundo.

Tu fundación gran decoro/Con tu escudo y con tu lema/Te fundó Juan de Montoro/Aqua bona en Bona Terra.

Tu economía colonial/De Asientos la minería/Fue base para fundar/El pueblo en que yo nacía.

Villa Juárez por prolifo/Cuna de hombres importantes/Parió uno de tantos hijos/Que fuera tu gobernante.

De tus campos y provincia/Recuerdos que nunca olvido/Frío del norte que acaricia/Las plantas en tus ejidos.

Con tu producción de uvas/Me dejas los ojos zarcos/Prepárame algunas cubas/Con ese brandy San Marcos.

De tus nopales las tunas/Que sean de huerta o de monte/De huerta me como algunas/Y de monte hasta el cogote.

Hay cardonas y pachonas/Que son de las más sabrosas/Xoconoxtles, cascaronas/Apalillas espinosas.

El tiempo en que te recuerdo/No había siembras no llovía/Si siembro todo lo pierdo/Así tu gente decía.

Se vinieron otros tiempos/Tu gente que fue tenaz/Sacando agua del subsuelo/Sus tierras fue a cultivar.

Hoy tus campos tienen frutos/Tu industria seguridad/No hay huelgas en pueblo culto/Hay fe y responsabilidad.

De tu feria qué diría/Que es feria internacional/Hay fiesta y algarabía/Del mundo en tu capital.

Donde luces orgullosa/Deshilados y tejidos/En tus mujeres hermosas/Que a su cuerpo van prendidos.

Y de la pelea de gallos/Que es tu identificación/Se canta por todos lados/Se me reventó el barzón.

Tus carreteras perfil/Infraestructura al futuro/Ciudad del ferrocarril/Para el progreso seguro.

Hay un jardín entre tantos/Para solaz de tu gente/Es el jardín de San Marcos/Tradición de Aguascalientes.

La limpieza de tus pueblos/Y tu ciudad es cultura/Semilla de tus maestros/Germinada en tus criaturas.

Abrigas como una madre/A todo aquel desvalido/Que tuviera algún desastre/O que su casa ha perdido.

Por eso, mi Aguascalientes/Cuando pienso en la distancia/Y que ayer dejé tu gente/Ya me embriaga la nostalgia/Y se me arruga la frente.

Con un nudo en la garganta/Anhelando estar presente/Porque aquí dejé mi infancia/Con mil recuerdos vivientes.