Cada vez que puedo veo una foto, donde tendría un año de vida, tú unos 38 años, en lo que era nuestra antigua cocina, y ahí estoy abrazándote y tú protegiéndome, yo mirando a la cámara como si algo me asustara, mi rostro tenía esa expresión de sorpresa y una postura como cuando un cachorro se siente protegido por su madre, tus brazos me rodean y protegen, tu mirada está en mí y tú te ves con un semblante cansado, pero con una expresión de satisfacción, quiero creer que provocada por tener al más pequeño de tus hijos en tus brazos.

Cada vez que veo esa foto me despierta sentimientos y recuerdos, como melancolía, ese sentimiento parecido a la tristeza, pero que está unido a los recuerdos y en este caso los recuerdos de mi infancia a tu lado; orgullo por estar en la protección de una mujer como tú; añoranza, por regresar a esos tiempos donde me sentía protegido en tus brazos o recostado en tus piernas mientras pasabas tus dedos por mi cabello; agradecimiento, por los segundos, horas, días, tiempo que me dedicaste y dedicas; satisfacción, con la vida, de ser tan generosa por pertenecer a una familia que tú construiste; por otro lado, los recuerdos, de cómo crecí viendo cómo mientras nos educabas, trabajabas y luchabas ante los percances de la vida, cómo les hiciste frente y asumiste el liderazgo de la casa; pues se te educó para ser una reina, una esposa ideal (de los cánones que exigían a la mujer en esa época) y ante las circunstancias, te transformaste en cabeza de familia, enfrentando los obstáculos que se presentaban en los caminos que el destino presentaba y emprendiendo proyectos para obtener los recursos para dar techo, alimento, vestido y educación a nosotros tus hijos: desde hacer moños del cabello y venderlos fuera de los templos, hasta hacer churros para que se repartieran en las tiendas de abarrotes, después viste la oportunidad para iniciar un pequeño taller de maquila de sábanas, que se transformó en una fuente de trabajo para las jóvenes del barrio.

Conforme crecía y descubría la historia de tu vida, quedaba tan impactado como orgulloso de la madre que tengo. ¿Cómo una mujer educada para ser una ama de casa y una reina de familia se convirtió en matriarca, líder y emprendedora? Tal vez aprendiste con el ejemplo de mi abuelo, Don J. Jesús, un comerciante panadero que llegó sin nada a la capital, que decía “tanta tierra, y yo no soy dueño ni de la que estoy parado”, pero a base de trabajo, planeación y liderazgo, y el cariño, atención, apoyo y acompañamiento a tus hijos lo adquiriste de mi abuela, Doña Chana, una mujer frágil, hacendosa, cariñosa, que buscaba llenar de amor a sus hijos, pero principalmente a sus hijas.

Madre, cada vez que puedo te lo digo y lo diré, ¡te lo debo todo! Lo que soy, lo que seré y no me alcanzarán los días, los actos, ni las palabras para saldar la deuda que tengo, por dar gran parte de tu vida por tu familia, por tus hijos, por mí, tu hijo el más pequeño.

Cada vez que veo esa foto me lleno de energías, también de esperanzas y me inspira para dar a mis hijos el amor y protección como yo lo recibí de ti.