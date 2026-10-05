Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Netflix, Disney+, Apple TV, Prime Video y Max suman nuevos estrenos entre el 5 y el 11 de octubre, con series, películas y documentales.

‘ANIMALES’

NETFLIX / PELÍCULA

Ben Affleck protagoniza junto a Kerry Washington este thriller en el que interpreta a un candidato a la alcaldía de Los Ángeles, mientras que ella da vida a su esposa. La pareja queda atrapada en una red de engaños después del secuestro de su hijo y, en la carrera por reunir el dinero del rescate, deberá tomar decisiones y revelar secretos capaces de hacer añicos su mundo.

El reparto también incluye a Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz, mientras que Los Ángeles ocupa un lugar central como escenario de la historia.

Con estreno el 9 de octubre.

‘OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER’

DISNEY+ / DOCUMENTAL

Este documental narra la gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno de los regresos al rock más esperados.

La producción captura la experiencia y las emociones tanto de la banda como de sus seguidores en todo el mundo, con acceso a los ensayos, el detrás de cámaras y los conciertos, además de las primeras entrevistas conjuntas con Noel y Liam en más de 20 años.

La producción está dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace e incluye versiones completas de sus canciones, como «Wonderwall» y «Slide Away».

Para ver en plataforma el 9 de octubre.

‘EL CÍRCULO’

NETFLIX / SERIE

La historia sigue a cuatro amigos que, tras la filtración de un video, quedan atrapados en una red de corrupción, ambición y dilemas morales. A medida que sus secretos salen a la luz, la amistad entre ellos comienza a fracturarse y la confianza da paso a las sospechas.

Zuria Vega, Michel Brown, Raúl Briones y Osvaldo Benavides protagonizan la serie, basada en la novela «Los Corruptores», de Jorge Zepeda Patterson.

Alejandro Lozano está a cargo de la dirección, con guion de Simona Rocha, Fanie Soto, Fernando Rovzar y Fabián Archondo.

Con estreno el 7 de octubre.

‘CARRIE’

PRIME VIDEO / SERIE

Basada en la novela de Stephen King, esta nueva adaptación sigue a Carrie White mientras enfrenta la crueldad, el aislamiento y las presiones de su entorno, hasta desembocar en una noche devastadora en Chamberlain.

La serie consta de ocho episodios y tiene como showrunner a Mike Flanagan, quien también participa en la dirección junto a Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick y Hiromi Kamata.

Summer H. Howell encabeza el reparto como Carrie, mientras que Stephen King figura entre los productores ejecutivos.

Para ver en plataforma el 7 de octubre.

‘MATCHBOX: LA PELÍCULA’

APPLE TV / PELÍCULA

Esta aventura de acción, protagonizada por John Cena, sigue a un grupo de amigos de la infancia cuyas vidas dan un vuelco cuando Sean, un agente encubierto de la CIA y antiguo líder del grupo, ausente durante mucho tiempo, regresa a su pequeño pueblo y, sin querer, los arrastra a una persecución internacional para salvar el mundo.

Jessica Biel, Sam Richardson, Arturo Castro y Teyonah Parris completan el reparto.

Inspirada en los juguetes de Mattel, la película también dio pie al lanzamiento de una colección de vehículos a escala basada en sus modelos.

Con estreno el 9 de octubre.

‘ESTADO DE FURIA T.2’

MAX / SERIE

A lo largo de ocho episodios de 30 minutos, la nueva temporada presenta a varias mujeres atrapadas en un sistema donde incluso sus conflictos pueden convertirse en espectáculo y negocio. Desde distintos frentes, cada una deberá enfrentarse a situaciones que ponen a prueba sus límites y encuentran en la furia una forma de respuesta.

Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena, Clara Sans, Claudia Salas y Ana Torrent encabezan el reparto. Félix Sabroso, creador de la serie, comparte la dirección con Jau Fornés.

Para ver en plataforma el 9 de octubre.