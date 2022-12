José de Jesús López de Lara

Saldo de siete personas lesionadas dejó un accidente automovilístico que se registró el viernes por la tarde en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del municipio de San Francisco de los Romo.

Fue provocado por el chofer de una camioneta combi de transporte de pasajeros foráneo que se desplazaba a exceso de velocidad.

El percance fue reportado a las 14:15 horas y se registró en los carriles de circulación de norte a sur, a la altura de la empresa Donaldson.

Hasta ese lugar acudieron las unidades B-8 y B-9 de Bomberos Estatales, personal de Protección Civil Municipal de San Francisco de los Romo, elementos de la Guardia Nacional, policías preventivos, las ambulancias ECO-337 del ISSEA y AGS-021 de Cruz Roja y la Coordinadora de Emergencias de la SSPEA, Cecyl García Reynoso.

Las personas heridas fueron los pasajeros de una Combi de la línea Enlace de Transporte Público Foráneo de Aguascalientes, marca Toyota Ichi Van, color blanco con franjas café, con número económico 0413 y que cubría la ruta Pabellón de Arteaga-Aguascalientes.

Una de las pasajeras de nombre Alicia, de 57 años, quedó prensada de sus extremidades inferiores y fue rescatada por los Bomberos Estatales.

Mientras tanto, paramédicos del ISSEA y Cruz Roja se dieron a la tarea de atender a los demás lesionados, siendo ellos el chofer, quien fue identificado como Irving Sergio, de 62 años; María Luisa, de 57 años; Ana María, de 62 años; Alejandra, de 34 años; Fernando, de 33 años e Israel, de 47 años.

Los únicos que requirieron ser trasladados al Hospital Star Médica, en la ciudad de Aguascalientes, fueron Irving Sergio, Alicia, Ana María y María Luisa.

Se estableció que la Combi de pasajeros foránea se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Norte en sentido de norte a sur, cuando al llegar a la altura del kilómetro 16+000 se impactó por alcance contra una camioneta Chevrolet Cheyenne pick up, modelo 2010, color gris y placas de Aguascalientes, que conducía una adolescente de 17 años que resultó ilesa.

Esta camioneta salió proyectada hacia el frente y colisionó contra otra camioneta Ford Courier, modelo 2002, color blanco y matrícula de Aguascalientes, conducida por Efrén Abraham, de 22 años, quien perdió el control y chocó contra la barra metálica de contención.