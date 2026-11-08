Con una inversión superior a 800 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha intervenido aproximadamente el 60% de la red carretera federal de Aguascalientes durante 2026, mediante trabajos de bacheo, rehabilitación de pavimentos y conservación.

La directora del Centro SICT Aguascalientes, Leslie Figueroa Treviño, informó que se pretende ampliar la cobertura otros ocho puntos porcentuales, aunque el encarecimiento del asfalto y las lluvias extraordinarias han dificultado el cumplimiento de las metas.

Entre las obras pendientes destacó la rehabilitación de un tramo de la carretera federal 70 oriente, rumbo a Ojuelos, donde se sustituirá la carpeta asfáltica deteriorada.

Explicó que la dependencia dispone de un tren de pavimentación y maquinaria especializada para bacheo, incluidos equipos conocidos como minikits. Aguascalientes figura entre las primeras diez entidades que recibieron esta tecnología.

Actualmente se realizan licitaciones mixtas para que empresas contratistas operen maquinaria federal, con el propósito de reducir costos y aprovechar los equipos disponibles.

Las labores también incluyen limpieza, deshierbe, reposición de señalamientos y atención de zonas de riesgo. Entre ellas se encuentran las curvas de la carretera a Villa Hidalgo, donde se intervienen taludes para prevenir daños por lluvias, y distintos puntos de la carretera federal 45 sur, donde se han registrado accidentes.

Figueroa Treviño señaló que la conservación carretera continuará de manera permanente, mientras se incorporan tecnologías para prolongar la vida útil de los pavimentos y disminuir la necesidad de rehabilitaciones mayores en los próximos años, con especial atención a los tramos afectados por las condiciones climáticas.