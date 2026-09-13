El deterioro de las carreteras federales que conectan Aguascalientes con otras entidades ha alcanzado niveles preocupantes, con tramos afectados por baches, zonas reparadas que vuelven a deteriorarse en poco tiempo y cruces donde persiste un alto riesgo de accidentes, señaló el diputado federal Humberto Ambriz Delgadillo, quien urgió a fortalecer las obras de mantenimiento y avanzar en proyectos de ampliación y modernización vial.

El legislador señaló que las condiciones de las carreteras son deficientes en distintos puntos, particularmente en los accesos y salidas de Aguascalientes. Entre los tramos más complicados ubicó la carretera hacia San Luis Potosí, donde la presencia de baches representa un riesgo para los conductores. Añadió que, en dirección a la Ciudad de México, también existen segmentos concesionados que, pese a contar con esquemas específicos de operación, presentan deficiencias en su mantenimiento.

En la carretera federal 45, agregó, el problema no se limita a la falta de trabajos, sino también a la poca duración de algunas reparaciones. Como ejemplo, mencionó el tramo de sur a norte entre Aguascalientes y Pabellón de Arteaga, donde los baches reaparecen después de que se realizan intervenciones en la carpeta asfáltica.

Frente a estas deficiencias, Ambriz Delgadillo destacó que ya se encuentran en marcha los trabajos de ampliación de la carretera Zacatecas-Aguascalientes, así como la construcción del puente de Margaritas. Estas obras buscan mejorar la capacidad de circulación y, principalmente, las condiciones de seguridad en una zona donde se han registrado numerosos accidentes.

El proyecto contempla la participación coordinada de los gobiernos federal y estatal, con la intervención de cada administración en uno de los sentidos de circulación. La ejecución de estas obras permitirá atender uno de los tramos que requieren mayor capacidad y mejores condiciones de operación.

A la par, el diputado federal planteó una intervención específica en el crucero de San Francisco de los Romo, ubicado sobre la carretera federal 45, a la altura del parque industrial y en las inmediaciones de una gasolinera. En este punto propuso construir un paso a desnivel y eliminar el cruce actual, debido a los constantes accidentes provocados por vehículos que intentan atravesar la carretera.

La propuesta consiste en sustituir el cruce a nivel por una solución que permita realizar los movimientos vehiculares sin que los automovilistas tengan que atravesar directamente los carriles de circulación de la carretera. Para ello, señaló que existe disposición de los propietarios de los terrenos involucrados, quienes estarían de acuerdo con cerrar el paso actual o analizar una eventual permuta que facilite la ejecución de la obra.