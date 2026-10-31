El alcalde de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, expresó su preocupación por la inseguridad en un tramo carretero de Zacatecas, entre las comunidades de La Palma y La Higuera, municipio de Huanusco, donde automovilistas de Aguascalientes han sido afectados por robos de vehículos y presencia de grupos delictivos.

Explicó que son aproximadamente ocho kilómetros sin vigilancia permanente ni cobertura de telefonía celular, lo que impide a los conductores solicitar ayuda inmediata ante situaciones de emergencia.

Esta carretera es utilizada frecuentemente por habitantes de Calvillo que realizan actividades laborales y comerciales, además de mantener vínculos familiares y culturales con municipios zacatecanos como Jalpa.

Romo Urrutia recordó que, junto con los alcaldes de Tabasco y Jalpa, así como con la presidenta municipal de Huanusco, solicitó la intervención del gobernador de Zacatecas para reforzar la seguridad en esa vía.

Aunque reconoció que la vigilancia corresponde a las autoridades zacatecanas, consideró necesario buscar alternativas para proteger a los habitantes de Calvillo que transitan por la zona.

Ante la falta de respuesta, los cuatro ayuntamientos analizan reunir recursos para instalar una antena repetidora que permita mejorar la comunicación telefónica.

Actualmente solicitan cotizaciones y revisan presupuestos para determinar el costo de la infraestructura y establecer si pueden financiarla conjuntamente.

El alcalde insistió en la necesidad de atender las condiciones de inseguridad e incomunicación que enfrentan diariamente los usuarios de esta carretera regional.