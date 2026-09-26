Un hombre de 36 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente fuera sorprendido en posesión de un machete de aproximadamente 65 centímetros de longitud, en calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

La intervención ocurrió sobre la calle Celia María Martínez, casi en el cruce con Felipe de Ureña, cuando uniformados que realizaban labores de vigilancia detectaron a un sujeto que, al advertir la presencia de las patrullas, habría adoptado una conducta evasiva.

Los oficiales se aproximaron para efectuar una revisión preventiva, pero el individuo aceleró el paso y posteriormente intentó correr. Tras recibir la orden de detenerse, fue alcanzado metros adelante.

Durante la inspección, los policías señalaron que entre sus pertenencias encontraron un machete con hoja metálica y mango de plástico negro, cuya longitud aproximada era de 65 centímetros. De acuerdo con el reporte, el hombre no pudo justificar su portación.

El detenido fue identificado como Christian “N”, de 36 años, quien quedó bajo custodia por la presunta portación de un arma prohibida.

Finalmente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica.