Una persecución a pie por calles del fraccionamiento Villas de Notredame, en el municipio de Aguascalientes, terminó con la detención de un hombre de 32 años, a quien policías estatales le aseguraron un envoltorio con aproximadamente 17 gramos de una sustancia con características similares al cristal.

El detenido fue identificado como Jesús N., quien intentó escapar corriendo al detectar la presencia de los uniformados que realizaban labores de vigilancia en la zona.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Jesús Hernández Díaz, donde elementos de la Comisaría Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado observaron al individuo, cuya actitud evasiva llamó su atención.

Al percatarse de que los oficiales se encontraban cerca, el sospechoso emprendió la huida a pie, lo que desató una breve persecución por parte de los policías, quienes consiguieron darle alcance metros adelante.

Una vez interceptado, los uniformados procedieron a realizarle una revisión preventiva, durante la cual localizaron entre sus pertenencias un envoltorio de plástico con una sustancia granulada, aparentemente metanfetamina, conocida como cristal.

El material asegurado arrojó un peso aproximado de 17 gramos, por lo que Jesús N. fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Tanto el sospechoso como la sustancia quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, encargado de determinar su situación jurídica.