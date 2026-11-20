Un joven de 21 años terminó detenido por elementos del Grupo Motorizado Centauros de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que presuntamente le encontraran una sustancia granulada entre sus pertenencias, en calles del fraccionamiento Villa Jardín II.

La intervención ocurrió sobre la avenida Mahatma Gandhi, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron a un individuo que presuntamente alteraba el orden público.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida a pie, lo que provocó que los motociclistas fueran tras él. La persecución terminó metros adelante, casi en el cruce con Prolongación Paseo de la Asunción, donde lograron interceptarlo.

Durante una revisión preventiva, los oficiales localizaron en una de las bolsas de su pantalón una envoltura de plástico transparente con aproximadamente 10.5 gramos de una sustancia granulada.

El detenido se identificó como Christopher “N”, de 21 años, quien fue trasladado ante la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica por su probable participación en delitos contra la salud.