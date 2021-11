Una de las tenistas más destacadas de Aguascalientes es la joven Carolina Arroyo, la cual, año con año, logra muy buenos resultados en los torneos de Aguascalientes. El pasado fin de semana, Carolina destacó al obtener el título individual de la categoría estelar femenil y un título de dobles en rama varonil.

En lo que respecta al torneo de singles, Carolina Arroyo fue la ganadora de la categoría A femenil luego de superar en la final a la joven Liliana Salas Bejarano, después de un intenso partido que se alargó hasta terminar 6-2, 1-6 y 6-2.

Al no tener categorías A o B en la rama femenil, esta y muchas jugadoras más tuvieron que entrar al torneo de dobles de rama varonil. Dentro de la categoría B varonil de dobles, la joven Carolina Arroyo se hizo acreedora del título junto a Fantine Botella, luego de vencer en la final a Alejandro López y Michel Castorena, pasando de un 2-5 en súper muerte súbita a un 10-7 que generó la ovación entre los presentes.

En más resultados de singles femenil, Mónica Peña se quedó con el título de la categoría C al superar en la final a Mari Carmen Cabrera con un par de 6-2, mientras que Isis Beristáin obtuvo el título de la categoría D, luego de derrotar en la final a Yasmín Puente con un 6-2 y 6-0.

Por otro lado, las hermanas Liliana Salas Bejarano y María Sofía Salas levantaron el título de la categoría C femenil en dobles, dejando como finalistas a Mónica Peña y Mari Carmen Cabrera. Finalmente, las campeonas de la categoría D fueron Alice Mendoza y Yasmín Puente, luego de vencer 7-5 y 6-0 a Isis Beristáin e Ingrid Beristáin.

El club Futurama continuará con sus actividades del 28 aniversario en los próximos días con más eventos programados. En tanto, la comunidad tenística de Aguascalientes ya se prepara para los últimos torneos de este 2021.