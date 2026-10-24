Miranda Hurtado Aguilar Agencia Reforma

Morelia, México. -Carlos Rivera reinauguró un Palenque en Tlaxcala, es uno de los más grandes del País; el recinto lleva el nombre del cantante como homenaje.

Carlos Rivera reinauguró el pasado viernes, durante la Feria Tlaxcala 2026, uno de los Palenques más grandes del País. El recinto lleva el nombre del cantante como homenaje por llevar el nombre del estado a todo el mundo.

A la ceremonia de corte de listón asistieron el cantante Carlos Rivera, la gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar, el presidente municipal de Xicohténcatl Alfonso Sánchez García, entre otras personalidades.

«De todos los lugares y las grandes ciudades y los grandes escenarios donde he cantado, ninguno se compara con venir a cantar a Tlaxcala.

«Los tlaxcaltecas nos merecemos las mejores cosas, los lugares más bonitos, los lugares más espectaculares como lo que hoy se está inaugurando», declaró Carlos Rivera.

Como parte de las actividades de la Feria de Tlaxcala, el cantante ofreció un concierto que se extendió hasta cerca de las tres de la madrugada.

El nuevo Palenque tiene una capacidad de 5 mil 800 personas distribuidos en tres niveles; entre los espacios que podrás encontrar en el recinto están una enfermería, áreas de alimentos y bebidas, butacas individuales con portavasos incluido y sanitarios.