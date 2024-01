Mirna Ramos Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Visionario, altruista, empresario exitoso, apasionado de la promoción deportiva y con amigos en todas partes.

Así fue Carlos Manuel Bremer Gutiérrez, presidente y director de Value Grupo Financiero, fallecido ayer a los 63 años de edad.

El reconocido «tiburón» de Shark Tank México perdió la batalla tras complicaciones derivadas de un infarto que sufrió el martes pasado en sus oficinas de Value Grupo Financiero, informaron fuentes cercanas a su familia.

Al momento de su fallecimiento era atendido en el Hospital Zambrano Hellion.

La noticia sobre su deceso causó conmoción en el País y rápidamente encabezó las tendencias en redes, en donde personajes de la política, el deporte y la iniciativa privada expresaron sus condolencias.

Al empresario le sobreviven su esposa, Adriana Ibarra, y sus hijos Adriana, Carlos, Paulina y Marcelo Bremer Ibarra, así como un nieto.

Contador por el Tec de Monterrey, Bremer nació el 1 de junio de 1960 y desde joven mostró su talento emprendedor y su genio para las finanzas.

En 1993 capitalizó a Grupo Financiero Fina-Value y luego asumió el control, cambiándole la razón social a Value Grupo Financiero. Ahí se consolidó como empresario.

Entre sus numerosas amistades había políticos y empresarios, como Bill Clinton y Carlos Slim; figuras del deporte, como Michael Jordan, Michael Phelps y Tom Brady, y estrellas del espectáculo, como el cantante Luis Miguel, a quien ayudó a rescatar su carrera.

Ganador del Premio Nacional del Deporte en el 2016, el regiomontano también destacó por su apoyo a atletas de distintas disciplinas y por traer a México y Nuevo León grandes eventos deportivos.

Entre las figuras a las que Bremer apoyó están los boxeadores Saúl «Canelo» Álvarez y Andy Ruiz, y la golfista Lorena Ochoa.

En 2016 debutó como figura televisiva al sumarse al programa «Shark Tank México: Negociando con Tiburones», y en 2019 se estrenó como productor cinematográfico con la película «108 costuras».

«Hoy es un día triste para México», escribió ayer en redes su hermano Alberto. «Hoy el equipo México pierde a un jugador estrella. Descansa en paz, hermano querido».

Su cuerpo será velado hoy en Monterrey, donde también se celebrará una misa.