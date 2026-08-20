Policías estatales sorprendieron a un hombre cuando salía de un domicilio cargando una pantalla de televisión, durante los primeros minutos de este jueves en el fraccionamiento Paseos del Sur.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando, al circular por el cruce de la calle Italia y avenida Misión de San Margarita, detectaron al individuo mientras abandonaba una vivienda con un televisor negro.

Los oficiales detuvieron la patrulla para realizar una inspección preventiva, momento en que el sospechoso habría intentado escapar. Finalmente fue interceptado e identificado como Gerardo “N”, de 29 años.

Entre los objetos que tenía en su poder se encontraba una pantalla Hisense de 65 pulgadas. Además, los policías aseguraron una bicicleta de montaña Huffy, rodada 26. De acuerdo con la información oficial, el detenido no pudo acreditar la propiedad de ninguno de los artículos.

Gerardo “N” fue trasladado junto con la pantalla y la bicicleta a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.