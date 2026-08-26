Eduardo “N” y Daniel “N” permanecerán tras las rejas luego de ser vinculados a proceso por su probable participación en un robo cometido dentro de un domicilio de la comunidad Che Guevara, en Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron el 23 de agosto de 2026. De acuerdo con los datos integrados en la investigación, ambos sujetos presuntamente llegaron al inmueble acompañados por otras dos personas, dañaron la malla que delimita el predio y posteriormente forzaron las chapas de un remolque utilizado como bodega.

Del lugar habrían sustraído un diablito, un generador de luz, un patín con motor, bocinas, amplificadores, un aire acondicionado y otros objetos de valor.

Sin embargo, sus movimientos fueron observados por un testigo, quien comenzó a seguirlos después de que abandonaron el inmueble. Durante el trayecto encontró a policías municipales y les informó sobre lo ocurrido, manteniendo a los sospechosos a la vista.

Los uniformados lograron localizarlos en posesión de diversos objetos relacionados con el robo, por lo que Eduardo “N” y Daniel “N” fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control declaró legal la detención y resolvió vincular a proceso a los dos imputados por robo calificado.

Ambos quedaron bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa el procedimiento penal. Además, se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.