Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante dos años, el Magistrado Jesús Alfredo Silva García ocupó como nana a Blanca Silvia Encinas Leyva y luego la incluyó en la nómina como funcionaria del Poder Judicial, pero siguió siendo la cuidadora de su hija.

El caso se dio a conocer luego que la ex esposa del entonces magistrado del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito acusó al funcionario de abusar de su cargo para realizar actos irregulares y perjudicarla al no entregarle a su hija.

Tras analizar la denuncia, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal confirmó que Encinas Leyva realizó funciones de nana de 2013 a 2019, pero con el cargo de «chofer de funcionario».

El magistrado ya fue suspendido de su cargo por un periodo de 30 días, sin goce de sueldo, luego de que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal corroboró que utilizó a un empleada del Poder Judicial como su nana de su hija.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal validó el fallo del Consejo que había sido inicialmente impugnado por el magistrado.

«Se impone a Jesús Alfredo Silva García la sanción administrativa consistente en suspensión por 30 días en el cargo de magistrado sin goce de sueldo», resolvió el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por unanimidad de seis voto.

La notificación de la sanción le fue entregada el pasado 13 de abril a la denunciante, Nancy Janette Chávez Chávez, ex esposa del magistrado, mediante el oficio SED/4466/2023.

Sin embargo, Chávez pidió al Pleno resolver también sobre el actuar del magistrado, a quien acusó de abusar de su cargo para realizar actos irregulares y perjudicarla al no entregarle a la menor en agosto de 2018.

«Fui notificada de la sanción, pero no sobre las fechas de tal sanción», confío Chávez a REFORMA.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal detectó que el Magistrado tuvo por dos años -de 2011 a 2012- como empleada del hogar a Blanca Silvia Encinas Leyva, pero después la convirtió en funcionaria del Poder Judicial como su «chofer».

Sin embargo, la mujer en realidad realizó funciones de nana de su hija de 2013 a 2019, ya como «empleada del Poder Judicial».

Esto para que el sueldo de la mujer fuera pagado por el erario.

Blanca Silvia Encinas Leyva laboró en los diversos órganos de adscripciones del Magistrado Jesús Alfredo Silva García a partir del 1 de diciembre de 2013 hasta el 31 de enero de 2019 en el puesto de ‘chofer de funcionario'», se indicó en la narrativa de hechos.

«Utilizó un recurso público humano otorgado por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del desempeño del cargo que tiene asignado, para fines distintos a los que están destinados; a saber, emplear los servicios de su chofer Blanca Silvia Encinas Leyva para realizar labores domésticas y fungir como nana de su menor hija», se indica en el Procedimiento Disciplinario de Oficio 54/2021-II, fechado el 31 de mayo de 2022.

Piden ayuda

Nancy Janette Chávez Chávez, ex esposa del magistrado Jesús Alfredo Silva García también hizo una petición de ayuda por la sustracción ilegal de su hija hace cinco años en la plataforma change.org.

En ella acusó al funcionario judicial de violar un acuerdo civil para la custodia de la hija de ambos y pidió que no se permita que funcionarios públicos corrompan con alevosía y ventaja la ley.