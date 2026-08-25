Dos hombres fueron detenidos en distintos puntos de Calvillo y Pabellón de Arteaga luego de que policías del Mando Coordinado les encontraran cuchillos de aproximadamente 30 centímetros de largo.

La primera intervención ocurrió en la comunidad Mesa Grande, en Calvillo. Durante un recorrido de vigilancia, los uniformados observaron a un hombre que presuntamente adoptó una actitud evasiva al notar su presencia e intentó escapar.

Los agentes lograron darle alcance y, durante una revisión preventiva, localizaron entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros. El detenido se identificó como Juan “N”, de 50 años.

El segundo caso se registró en la colonia Plutarco Elías Calles, en Pabellón de Arteaga. Ahí, elementos del Mando Coordinado detectaron a Edgar “N”, de 30 años, quien también habría mostrado una actitud evasiva.

Tras efectuarle una revisión preventiva, los policías encontraron entre sus pertenencias otro cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo.

Ambos hombres fueron detenidos por la presunta portación de arma prohibida y, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.