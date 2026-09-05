Carga con 12 gramos y con un problema legal

Un adolescente de 17 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes en calles del fraccionamiento Vista Montaña, luego de que durante una revisión le encontraran aproximadamente 12 gramos de una sustancia granulada.

La intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Monte Roraima. Al llegar al cruce con Francisco Armengol, los uniformados observaron a un joven que presuntamente consumía cannabis en plena vía pública.

Los agentes se aproximaron para entrevistarlo y, de acuerdo con el reporte policial, el muchacho mostró una actitud nerviosa y evasiva. Ante esta conducta, procedieron a efectuarle una inspección preventiva.

Dentro de una bolsa tipo mariconera que llevaba consigo encontraron una bolsa de plástico transparente con una sustancia granulada al tacto, cuyo peso aproximado fue de 12 gramos.

El detenido se identificó como William “N”, de 17 años. Tras informarle el motivo de su arresto y los derechos que le corresponden, fue trasladado junto con la sustancia asegurada ante la autoridad ministerial de la Fiscalía General del Estado.

Será esa instancia la encargada de determinar su situación jurídica por la probable comisión de delitos contra la salud.