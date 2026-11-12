Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Luego que Donald Trump amenazara a México con subir 50% los aranceles si no detiene el avance de las caravanas migrantes, la Presidenta Claudia Sheinbaum le respondió que esas movilizaciones no han llegado a Estados Unidos.

«Desde que llegó el Presidente Trump al gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte», dijo Sheinbaum.

Durante la mañanera, la Mandataria federal afirmó que hay dos caravanas en el País, una de ellas ya disminuida. Aseguró que se habla con los migrantes para explicarles que es difícil llegar a EU y que ellos prefieren regresar a sus países o quedarse en México, bajo algunas «condiciones».

«Hay dos caravanas en este momento, una caravana que está en Arriaga, Chiapas, que se había formado con cerca de 500 o 600 personas y ya quedan menos de 100 personas», explicó la Presidenta.

«¿Cómo hacemos esto? Informamos a la gente que va a la caravana, que es muy difícil pasar esta Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad».

«Entonces buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones en determinado lugar lo puede hacer, pero la gran mayoría regresan a sus países de origen una vez que conocen que pues no pueden, no van a poder cruzar la frontera mexicana con Estados Unidos».

«Y hay otra caravana que se formó, viene de Honduras y que el tratamiento es el mismo. ayuda humanitaria, tratamiento con base en los derechos humanos y cuando se les da la información, pues la mayoría de ellos prefieren regresar a su país».

La mañana de este jueves, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con duplicar los aranceles a México si el País no detiene el avance de las caravanas migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

En su red social Truth, el Mandatario estadounidense aseguró que tras la derrota de los republicanos en las elecciones intermedias la invasión a su país está ocurriendo otra vez con caravanas ilegales desde México.

«¡Aquí vamos de nuevo! Con la supuesta derrota de los republicanos en las elecciones de medio término (YO NO ESTABA EN LA BOLETA), la invasión de nuestro país está ocurriendo de nuevo.

«Se están formando enormes caravanas que inician su marcha ilegal a través de México. Muchas de las personas en estas caravanas son aquellas que varios países no quieren: ‘Envíenlos a Estados Unidos’, dicen, ¡pero no serán aceptados!», comentó.

Trump hizo un llamado a que México detenga las caravanas inmediatamente o, de lo contrario, los aranceles subirán y la Patrulla Fronteriza y el ICE no tendrán clemenencia contra los migrantes.

«MÉXICO DEBE DETENERLOS, AHORA, y si no lo hacen, los aranceles a México se DUPLICARÁN INMEDIATAMENTE.

«EL GOBERNADOR DE TEXAS, EL NUEVO GOBERNADOR DE TEXAS, MUY LIBERAL, NUESTRA GRAN PATRULLA FRONTERIZA Y EL ICE, HAN SIDO INFORMADOS. ¡No habrá clemencia! Gracias por su atención a este asunto», añadió.