Benito Jiménez Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “provocación” la caravana de migrantes que salió de Honduras, a un mes de la elección presidencial en Estados Unidos.

“Nos parece muy raro, es muy extraño el que salga esta caravana en víspera de la elección en Estados Unidos. Es mucha casualidad. Y cómo es que en Honduras, que hay hasta toque de queda, se permite que se integre este grupo que ya entró a Guatemala, que fue convocado en redes sociales.

“Y sí es muy extraño. De todas maneras, estamos dando seguimiento porque nosotros no queremos confrontación. México es un país de paz, entonces tenemos que ver cómo evadimos la provocación si es que está montado este asunto con ese propósito.

“Es un asunto que yo creo tiene que ver con la elección en Estados Unidos, no tengo todos los elementos, pero hay indicios que esto se armó con ese propósito, no sé en beneficio de quién. Ahora sí que como se dice coloquialmente de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo”, comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que México y la migración no han sido temas en los discursos de los candidatos presidenciales de Estados Unidos.

“Falta un mes para la elección en Estados Unidos y no ha estado en el debate ni el tema migratorio y menos México. Hemos hecho todo un esfuerzo para que no se involucrara nuestro País en las campañas o en la campaña de Estados Unidos y hay notorias diferencias con relación con la anterior elección”, mencionó.

Ante el anuncio de que Donald Trump y su esposa Melania dieron positivo a Covid-19, López Obrador les deseó una pronta recuperación.

“Aprovecho para desearle al Presidente de Estados Unidos y a su esposa una pronta recuperación, porque está afectado, salió positivo a Covid y deseamos que se recupere pronto él y su esposa. Ese es nuestro deseo con relación a la afectación que está padeciendo el Presidente Donald Trump”, añadió.