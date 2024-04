Un aparatoso accidente tipo “carambola” fue el que se registró en la avenida Aguascalientes Oriente, a la altura del fraccionamiento INDECO. No se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron cuantiosos.

Fue aproximadamente a las 08:50 de la mañana del pasado viernes que se reportó este percance en el C4 Municipal, por lo que acudieron al lugar de los hechos, los policías viales de Aguascalientes y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Fue en la avenida Aguascalientes Oriente y su intersección con la avenida Nazario Ortiz Garza, donde localizaron varios vehículos accidentados. Afortunadamente, los conductores resultaron ilesos y no fue necesario el arribo de una ambulancia.

En este accidente se vieron involucradas seis unidades de motor, entre ellos un camión marca Volkswagen tipo caja seca, modelo 2020, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes, con razón social “Key”, que era conducido por el presunto responsable de nombre Rodrigo, de 20 años.

Se estableció que este individuo iba jugando “carreritas” con otra compañera de trabajo que conducía una camioneta Peugeot Partner, modelo 2022, color blanco, con placas de circulación de Aguascalientes y con razón social “Key”, identificada como Erika, de 34 años.

Ambas unidades automotrices se desplazaban por la avenida Aguascalientes Oriente en sentido de norte a sur y poco antes de llegar al cruce con la avenida Nazario Ortiz Garza el camión Volkswagen no alcanzó a frenar, por lo que se impactó por alcance contra la parte trasera de un coche Chevrolet Spark, modelo 201|2, color plata y con matrícula de Aguascalientes, que conducía el joven de nombre José, de 22 años, el cual estaba momentáneamente detenido por indicaciones del semáforo.

Ya sin ningún control, el camión Volkswagen colisionó contra la camioneta Peugeot que conducía su compañera de trabajo y posteriormente, salió proyectado contra un camión repartidor de la Embotelladora Coca-Cola, marca Mercedes Benz, modelo 2022, color rojo y con placas de circulación de Aguascalientes, que conducía el señor José, de 42 años.

Al mismo tiempo, la camioneta Peugeot salió proyectada hacia el frente y colisionó contra la parte trasera de un automóvil Chevrolet Sonic, modelo 2019, color naranja y placas de circulación de Aguascalientes, que conducía el señor Manuel, de 34 años; quien a su vez terminó por impactarse contra la parte posterior de un vehículo Nissan Tsuru, modelo 2005, color plata y matrícula del Estado de México, que era conducido por un joven de nombre Raúl, de 22 años.

Todos los conductores fueron valorados por paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y aunque presentaban algunos golpes, no fue necesario su traslado a algún hospital.