Un choque por alcance terminó involucrando a tres vehículos durante la noche del jueves sobre la carretera estatal 110, a la altura de la Pensión Municipal de Aguascalientes. Pese a la cadena de impactos, no hubo personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el kilómetro 001+400, en el tramo comprendido entre el fraccionamiento Paseos de San Antonio y la Pensión Municipal. Tras recibirse el reporte en el 911, policías estatales de Carreteras acudieron para hacerse cargo del percance.

En el sitio encontraron un Nissan Versa azul, conducido por Elías “N”, de 23 años; otro Nissan Versa, blanco, al volante de Gabriel “N”, de 32; así como una Ford Ranger blanca, manejada por José Manuel “N”, de 42 años. Los tres vehículos portaban placas de Aguascalientes.

De acuerdo con los indicios recabados por los oficiales, el Versa azul circulaba de sur a norte cuando su conductor no habría conservado la distancia de seguridad con el automóvil que avanzaba delante.

La parte frontal del Versa azul golpeó la zona posterior del Versa blanco y lo proyectó hacia adelante. A consecuencia del primer impacto, este último terminó chocando contra la parte trasera de la Ford Ranger, que se encontraba en el mismo carril y sentido de circulación.

El percance únicamente dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.