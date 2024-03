Un automovilista que se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida Aguascalientes Oriente provocó un aparatoso accidente tipo “carambola” al no guardar su distancia de seguridad prudente, resultando una mujer lesionada. El percance se registró el pasado martes por la tarde en el paso a desnivel ubicado en la avenida Aguascalientes Oriente y cruce con la avenida Paseo del Cedazo, lugar al que se trasladaron los policías viales de Aguascalientes.

La presunta responsable fue identificada como María, de 38 años, quien conducía un coche Volkswagen Jetta, modelo 2001, color rojo y con placas de circulación de Jalisco. Esta unidad automotriz se desplazaba de sur a norte a exceso de velocidad por el paso a desnivel mencionado. Al no guardar la distancia de seguridad prudente, colisionó por alcance contra la parte trasera de un automóvil Suzuki Swift, modelo 2019, color azul metálico y con placas de circulación del estado de Aguascalientes, que era conducido por Saúl, de 49 años.

Debido al violento impacto, el coche Suzuki salió proyectado contra el muro de contención, mientras que el Volkswagen Jetta, ya sin control, alcanzó a golpear a un automóvil Toyota, modelo 2020, color azul y matrícula de Aguascalientes, que conducía una joven mujer llamada Ariadna, de 22 años. Como resultado del accidente, resultó lesionada una mujer que viajaba en el asiento del copiloto del automóvil Suzuki, la cual fue trasladada en una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil para recibir atención médica al HGZ No. 2 del IMSS. Los daños materiales fueron estimados en aproximadamente 60 mil pesos.