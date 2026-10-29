Un aparatoso choque múltiple entre cuatro tráileres dejó a un conductor gravemente lesionado sobre el Libramiento Poniente, a la altura del municipio de San Francisco de los Romo.

El accidente ocurrió minutos después de las 23:00 horas, sobre la carretera estatal 158, a la altura del kilómetro 40, en el tramo comprendido entre la carretera federal 45 Norte y la caseta Chichimeco.

De acuerdo con los primeros peritajes de la Policía Estatal de Carreteras, el conductor de un tráiler Kenworth blanco circulaba de norte a sur cuando presuntamente no guardó la distancia de seguridad y terminó estrellándose contra la parte trasera de un tractocamión International que remolcaba dos cisternas.

Tras el primer impacto, el Kenworth se descontroló hacia su derecha y golpeó lateralmente el remolque de otro tráiler International que transportaba una caja seca.

La colisión también involucró a un cuarto tractocamión que arrastraba una plataforma roja, el cual fue golpeado por la unidad que transportaba las cisternas.

El conductor del Kenworth sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron en código rojo al Hospital General de Zona número 2 del IMSS, a bordo de la ambulancia AGS014.

Los otros operadores fueron identificados como José Francisco “N”, quien conducía el tráiler con las cisternas; Roberto Carlos “N”, responsable de la unidad con caja seca, y Alberto “N”, conductor del tractocamión con plataforma.

Los dos primeros presentaron golpes que no ameritaron hospitalización, mientras que del cuarto operador no se reportaron lesiones.

Elementos de la Policía Estatal de Carreteras intervinieron en el lugar para atender el accidente y establecer la mecánica de la colisión.