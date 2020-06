La Asociación Ganadera de Porcicultores en Aguascalientes denunció que la importación de carne de puerco congelada ha aumentado al doble en lo que va del año, lo cual representa una afectación a este sector a nivel local y nacional, y solicitó la intervención de las autoridades gubernamentales para detener esa situación.

Armando García Gómez, presidente de esta asociación, aseveró que al importar carne congelada que lleva muchos meses e incluso años almacenada se pierden proteínas, carbohidratos, vitaminas, por lo que la ciudadanía debe ser informada sobre los beneficios y los perjuicios de consumir ese producto.

Agregó que un estudio de hace dos años evidenciaba que la carne importada traía un congelamiento de cinco a diez años, lo cual debe decirse que si un ser humano lo consume ya no ingiere en más de un 50% las proteínas o los beneficios que se reciben cuando se come un producto fresco.

El dirigente de la Asociación Ganadera de Porcicultores reconoció que muchas personas compran carne congelada por la cuestión del precio más barato, pero desconocen que no reciben una nutrición adecuada.

Comentó que el precio de la carne congelada se encuentra en los 25 o 26 pesos por kilogramo, mientras el precio de la carne fresca oscila en los 45 o 50 pesos por kilo, esto con los obradores, ya en las carnicerías suben más los precios.