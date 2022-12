Por: José de Jesús López de Lara

Un peligroso multihomicida que era buscado por el FBI en los Estados Unidos, luego que el pasado 30 de octubre del 2022 mató a balazos a cuatro personas en un suburbio de la ciudad de Denver, en Colorado, fue capturado por policías estatales en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

El sospechoso fue identificado como Joseph Mario Castorena, de 21 años, quien ya fue entregado a los agentes federales del Instituto Nacional de Migración (INM), para su posterior extradición a los Estados Unidos.

El múltiple crimen se registró el domingo 30 de octubre del 2022, poco después de las 02:00 de la madrugada, en un domicilio ubicado en la 10th Avenue y North Geneva Street, en el condado de Aurora, en los suburbios de Denver, Colorado, Estados Unidos.

En el número de emergencias 911 se recibió un reporte donde se informaba sobre la presencia de un intruso en el interior de la vivienda.

La operadora que estaba escuchando la llamada, escuchó varios disparos y gritos de una mujer, por lo que de inmediato envió varias patrullas de la Policía de Aurora.

Aunque la respuesta fue rápida, ya que tardaron tres minutos en llegar, al ingresar a la vivienda encontraron los cadáveres de tres hombres y una mujer, los cuales presentaban impactos de bala.

Tras el reporte del tiroteo, acudieron a la escena del múltiple crimen los agentes del Departamento de Policía del Condado de Aurora y de la Oficina del Forense, que hizo el levantamiento de los cadáveres de Jesús Serrano, su hija Mariana Serrano, el esposo de ésta de nombre Ken y de otra persona del sexo masculino de origen latino.

En el lugar también fueron localizados con vida una joven identificada como Jessica Serrano y dos niñas, una de un año y 9 meses y otra de 6 meses de nacida, ambas hijas de Mariana y Ken.

IDENTIFICAN A AGRESOR

El sospechoso del múltiple homicidio fue identificado como Joseph Mario Castorena, de 21 años, quien tenía su domicilio cerca del lugar del crimen. Aunque de inmediato acudieron a buscarlo, ya no lo localizaron.

Al día siguiente continuó la búsqueda con drones y perros rastreadores, pero sin éxito, por lo que el FBI publicó un boletín donde ofrecía una recompensa de 10 mil dólares, a quien proporcionara información del paradero del sospechoso.

A Joseph Mario Castorena, se le catalogaba como peligroso y armado. Como característica principal, tenía un tatuaje de un león en el cuello.

Se logró establecer que Joseph Mario Castorena había sido pareja de Jessica Serrano, pero debido a que sufría de violencia doméstica, decidió abandonarlo. Sin embargo, debido a que dicho sujeto la seguía hostigando, la joven solicitó una orden de restricción para que ya no se acercara.

Sin embargo, a las 01:00 horas del domingo 30 de octubre, Joseph Mario violó la orden de restricción e ingresó al domicilio de su ex pareja, aprovechando que en ese momento no había nadie en el interior.

Poco después de las 02:00 de la madrugada, Jessica y su familia regresaron al domicilio procedentes de una fiesta. Al sorprender a Joseph Mario en el interior de la vivienda, su ex suegro Jesús Serrano trató de someterlo, pero el sujeto le disparó con una pistola y lo mató de manera instantánea.

Enseguida hizo lo mismo con Mariana Serrano y su esposo Ken, quienes fallecieron por impactos de bala.

Un hombre latino que vivía en un remolque que estaba rentando en el mismo domicilio de la familia Serrano, al escuchar los balazos decidió asomarse para ver lo que estaba ocurriendo y también Joseph Mario lo mató al dispararle en varias ocasiones.

Cuando intentó asesinar a su ex pareja Jessica y a los dos niños, la pistola se “encasquilló” y ya no pudo utilizarla, por lo que decidió escapar de la escena.

LO CAPTURAN EN AGUASCALIENTES

Se descubrió que el sospechoso tenía familiares en México, específicamente en el estado de Aguascalientes, por lo que la oficina del FBI en Colorado, (Federal Bureau of Investigation) giró una orden de localización y captura.

El titular de la SSPEA, Manuel Alonso García, giró instrucciones para que se siguieran varias pistas y mediante trabajos de inteligencia, se logró ubicarlo en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Se descubrió que el sospechoso estaba viviendo con un hermano, en un domicilio ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, por lo que se montó vigilancia en la zona.

Fue así como el domingo pasado, los policías estatales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y la Unidad Canina K9 lo detectaron cuando salía del domicilio a bordo de una camioneta Dodge Ram pick up, color blanco, por lo que comenzaron a seguirlo a distancia.

Sin embargo, cuando el sospechoso se percató de la presencia de las patrullas, trató de escapar e incrementó la velocidad, pero en la calle María de Luna fue interceptado y capturado.

Tras confirmarse que se trataba de la misma persona que era buscada en los Estados Unidos, bajo un fuerte operativo fue trasladado a las oficinas del INM, donde fue entregado a agentes federales, a fin de que se realicen los trámites para su extradición.