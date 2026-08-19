Marco Antonio “N”, buscado por autoridades de Zacatecas por su probable participación en un homicidio calificado ocurrido en 2018, fue detenido en pleno Centro de Aguascalientes y posteriormente entregado a agentes de aquella entidad.

La captura se registró sobre la calle Madero, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron al señalado y notificaron el caso a las autoridades de procuración de justicia.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal de Aguascalientes realizaron las diligencias para establecer la identidad del detenido y entraron en contacto con sus homólogos de Zacatecas. La consulta permitió confirmar que existía una orden de aprehensión vigente en su contra.

Marco Antonio “N” es requerido por su probable intervención en el delito de homicidio calificado, relacionado con hechos registrados durante mayo de 2018 en el municipio de Loreto, Zacatecas.

Tras corroborar el mandamiento judicial, el hombre fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para efectuar los trámites correspondientes y quedó temporalmente en los separos.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas arribó a Aguascalientes y se hizo cargo de su traslado. El detenido será presentado ante el juez competente, quien deberá resolver su situación jurídica.