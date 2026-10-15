Capturan a nayarita con orden de aprehensión vigente

Un joven originario de Nayarit, que tenía cuentas pendientes con la justicia de Aguascalientes por delitos contra la salud, fue detenido por elementos del Mando Coordinado durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Rincón de Romos.

El detenido fue identificado como Fabián “N”, de 25 años de edad, quien era buscado desde mayo de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes giró una orden de aprehensión en su contra.

Su captura ocurrió sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de El Milagro, donde los uniformados detectaron al individuo, quien presuntamente adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial.

Ante su comportamiento, los oficiales le marcaron el alto para someterlo a una inspección preventiva y verificar sus datos personales.

Al consultar su información en el Sistema Plataforma México, los policías descubrieron que contaba con un mandamiento judicial vigente por delitos contra la salud, por lo que procedieron a detenerlo.

Finalmente, Fabián fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.