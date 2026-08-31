Capturan a hombre con orden de aprehensión por homicidio

Policías del Mando Coordinado detuvieron en Pabellón de Arteaga a un hombre que era buscado por autoridades del estado de Guanajuato, donde contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio doloso, en la modalidad de homicidio simple intencional.

La captura ocurrió cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia sobre el acceso oriente a Pabellón de Arteaga, a la altura del kilómetro 0+500.

En ese punto fue interceptado Ismael “N”, de 54 años de edad. Al verificar sus datos, los policías confirmaron que pesaba en su contra el mandato judicial emitido en Guanajuato.

Tras su detención, el hombre fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con el procedimiento correspondiente para dar cumplimiento a la orden de aprehensión.